ООН сокращает помощь украинским беженцам: озвучены причины

Агентство ООН по делам беженцев вынуждено сократить поддержку новоприбывших переселенцев в Украине из-за общих сокращений от доноров и приостановки помощи США. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Как отметили в агентстве, гуманитарные организации во всем мире сталкиваются с сокращением американской помощи из-за решения Дональда Трампа и его администрации.

Каролина Линдхольм Биллинг, представительница Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в Украине заявила, что агентство было вынуждено приостановить программы, занимающиеся оказанием поддержки беженцам, в частности, социальной.

Некоторые из программ, которые мы ранее реализовывали при щедрой поддержке финансирования со стороны США, приостановлены. Из-за этого мы вынуждены уменьшить количество людей, которым помощь предоставляется в приоритетном порядке – заявила Биллинг.

Напомним

Агентства ООН по вопросам продовольствия и беженцев планируют значительные сокращения из-за беспрецедентного падения финансирования, в том числе со стороны крупнейшего донора - Соединенных Штатов Америки. Донорская помощь сократится на 40% в 2025 году.

В то же время сотни тысяч украинцев, нашедших убежище в США по программе Байдена, теперь опасаются выдворения из-за возможной иммиграционной политики Трампа.