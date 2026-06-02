В ЕС согласовали создание в третьих странах центров для депортации мигрантов

Представители Европарламента, Еврокомиссии и стран ЕС достигли предварительного соглашения по новому регламенту, который упрощает депортацию мигрантов, получивших отказ в предоставлении убежища в ЕС, но не имеющих возможности быть высланными в свои страны. Теперь Евросоюз сможет создавать для них центры пребывания в третьих странах. Об этом вечером 1 июня сообщил Совет Европейского Союза, пишет УНН.

Новый регламент ускорит процесс возвращения и увеличит количество возвращаемых лиц, не имеющих законного права находиться в ЕС. Быстрое завершение этого процесса в сжатые сроки отражает стремление создать эффективную систему возвращения мигрантов в рамках целостной миграционной политики ЕС — говорится в пресс-релизе со ссылкой на заместителя министра по вопросам миграции Республики Кипр Николаса Иоаннидеса.

Как уточняет агентство AFP, за создание таких депортационных центров выступают несколько стран ЕС, правительства которых поддерживают ужесточение миграционного законодательства. Среди них — Германия, Австрия и Дания. По данным агентства, будущими партнерами ЕС в сфере депортации могут стать Казахстан, Узбекистан, Руанда и Уганда.

Новый регламент также предусматривает более жесткие санкции для людей, которые отказываются покидать территорию ЕС, несмотря на отсутствие вида на жительство. В частности, ожидается, что таких мигрантов будут чаще брать под стражу, а запреты на повторный въезд в Евросоюз будут применяться систематически.

Агентство dpa отмечает, что среди новых возможных мер борьбы с нелегальной миграцией — сокращение или полное прекращение выплаты социальных пособий.

ЕС планирует усилить правила депортации мигрантов – нынешние показатели считают недостаточными

По данным AFP, центры депортации в третьих странах были главной темой последнего этапа переговоров. В частности, Франция и Германия, а также представители Европарламента настаивали на том, чтобы они начали работать немедленно. Однако другие страны ЕС добились отсрочки на один год, чтобы привести свое законодательство в соответствие с новыми нормами.

В ближайшие несколько недель Европарламент и страны ЕС должны окончательно утвердить новый регламент. По оценке СМИ, это будет скорее формальностью: в марте инициативу, существенно ужесточающую иммиграционную политику Евросоюза, одобрил профильный комитет Европарламента по гражданским свободам, правосудию и внутренним делам, а затем и пленарное заседание парламента. В конце мая создание центров депортации нелегальных мигрантов в третьих странах согласовали Европарламент и представители государств ЕС.

Новые правила подверглись резкой критике со стороны неправительственных организаций. Они опасаются систематических нарушений прав человека, так как подобные меры позволят высылать людей в страны, с которыми у них нет никакой связи.

Швеция смягчает правила депортации подростков-мигрантов