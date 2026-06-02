В ЕС согласовали создание в третьих странах центров для депортации мигрантов
Киев • УНН
ЕС создаст центры депортации мигрантов в третьих странах для ускорения их высылки. Новые правила предусматривают более жесткие санкции и сокращение выплат.
Представители Европарламента, Еврокомиссии и стран ЕС достигли предварительного соглашения по новому регламенту, который упрощает депортацию мигрантов, получивших отказ в предоставлении убежища в ЕС, но не имеющих возможности быть высланными в свои страны. Теперь Евросоюз сможет создавать для них центры пребывания в третьих странах. Об этом вечером 1 июня сообщил Совет Европейского Союза, пишет УНН.
Новый регламент ускорит процесс возвращения и увеличит количество возвращаемых лиц, не имеющих законного права находиться в ЕС. Быстрое завершение этого процесса в сжатые сроки отражает стремление создать эффективную систему возвращения мигрантов в рамках целостной миграционной политики ЕС
Как уточняет агентство AFP, за создание таких депортационных центров выступают несколько стран ЕС, правительства которых поддерживают ужесточение миграционного законодательства. Среди них — Германия, Австрия и Дания. По данным агентства, будущими партнерами ЕС в сфере депортации могут стать Казахстан, Узбекистан, Руанда и Уганда.
Новый регламент также предусматривает более жесткие санкции для людей, которые отказываются покидать территорию ЕС, несмотря на отсутствие вида на жительство. В частности, ожидается, что таких мигрантов будут чаще брать под стражу, а запреты на повторный въезд в Евросоюз будут применяться систематически.
Агентство dpa отмечает, что среди новых возможных мер борьбы с нелегальной миграцией — сокращение или полное прекращение выплаты социальных пособий.
По данным AFP, центры депортации в третьих странах были главной темой последнего этапа переговоров. В частности, Франция и Германия, а также представители Европарламента настаивали на том, чтобы они начали работать немедленно. Однако другие страны ЕС добились отсрочки на один год, чтобы привести свое законодательство в соответствие с новыми нормами.
В ближайшие несколько недель Европарламент и страны ЕС должны окончательно утвердить новый регламент. По оценке СМИ, это будет скорее формальностью: в марте инициативу, существенно ужесточающую иммиграционную политику Евросоюза, одобрил профильный комитет Европарламента по гражданским свободам, правосудию и внутренним делам, а затем и пленарное заседание парламента. В конце мая создание центров депортации нелегальных мигрантов в третьих странах согласовали Европарламент и представители государств ЕС.
Новые правила подверглись резкой критике со стороны неправительственных организаций. Они опасаются систематических нарушений прав человека, так как подобные меры позволят высылать людей в страны, с которыми у них нет никакой связи.
