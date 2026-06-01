Швеция смягчает правила депортации подростков-мигрантов
Киев • УНН
Швеция повысила возраст совершеннолетия для миграционных процедур до 21 года. Подростки смогут повторно подать заявление на проживание и избежать депортации.
Швеция изменит миграционное законодательство, чтобы прекратить депортацию подростков, чьим родителям разрешено оставаться в стране. Об этом сообщает Euronews, пишет УНН.
Детали
Правительство решило повысить возраст, с которого дети мигрантов будут считаться взрослыми для миграционных процедур, с 18 до 21 года. Также лица, получившие решение о депортации, смогут повторно подать заявление на вид на жительство.
Правительство сохраняет жесткий курс в отношении миграции
Министр миграции Йохан Форсселл заявил, что изменения помогут молодым людям, которые уже учатся и работают в Швеции, остаться в стране.
В то же время власти подчеркнули, что, несмотря на ослабление отдельных правил, общая миграционная политика Швеции будет оставаться строгой.
ЕС рассматривает исключение мужчин призывного возраста из временной защиты для украинцев - СМИ01.06.26, 10:11 • 43476 просмотров