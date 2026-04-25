$43.9451.38
ukenru
15:40 • 11298 просмотра
25 апреля, 11:44 • 23306 просмотра
25 апреля, 11:00 • 21605 просмотра
25 апреля, 09:58 • 22381 просмотра
Эксклюзив
25 апреля, 07:48 • 27250 просмотра
Эксклюзив
24 апреля, 18:40 • 35614 просмотра
24 апреля, 12:57 • 66363 просмотра
24 апреля, 10:47 • 57473 просмотра
24 апреля, 10:18 • 54346 просмотра
24 апреля, 08:59 • 47942 просмотра
Рубрики
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+13°
3.3м/с
56%
742мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
публикации
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Барак Обама
Эмманюэль Макрон
Кириакос Мицотакис
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Иран
Франция
Пакистан
Реклама
УНН Lite
Актуальное
Социальная сеть
Dassault Rafale
Грибы
Дассо Мираж 2000
Signal

ЕС планирует усилить правила депортации мигрантов – нынешние показатели считают недостаточными

Киев • УНН

 • 808 просмотра

Еврокомиссар Магнус Бруннер заявил о неэффективности действующих механизмов: в 2025 вернули 28% из 491 тыс. Готовят более жесткие правила, давление на третьи страны и депортацию в центры.

ЕС планирует усилить правила депортации мигрантов – нынешние показатели считают недостаточными
Фото: DPA

Евросоюз должен усилить политику возвращения нелегальных мигрантов и ввести более строгие правила депортации. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам миграции Магнус Бруннер, сообщает DW, пишет УНН.

Детали

По его словам, в 2025 году из ЕС вернули 28% мигрантов, которые должны были покинуть территорию блока – это самый высокий показник за последнее десятилетие. В общей сложности страны ЕС покинули более 491 тысячи человек, из которых около 135 тысяч фактически депортировали.

Несмотря на рост показателей, в Еврокомиссии считают их недостаточными. Бруннер подчеркнул, что действующие механизмы "работают неэффективно", поэтому необходимо как можно скорее принять новый регламент.

Документ предусматривает:

  • более строгие правила для нарушителей миграционного законодательства
    • обязательные требования для лиц, подлежащих депортации
      • возможность более длительного содержания под стражей до высылки
        • депортацию в специальные центры в третьих странах

          Давление на третьи страны

          ЕС также планирует усилить внешнее давление. В частности, сотрудничество с третьими странами в сфере миграции могут привязать к визовой политике, торговле и финансовой помощи.

          Третьи страны должны принимать назад своих граждан – и мы используем все рычаги влияния

          – заявил Бруннер.

          Голосование государств-членов ЕС по новому регламенту еще ожидается.

          Степан Гафтко

          ПолитикаНовости Мира
          Европейская комиссия
          Европейский Союз