На россии массово плодятся фальшивые ветераны и "герои" так называемой сво. Ситуация с наградами в государстве-агрессоре полностью вышла из-под контроля, о чем официально заявила их "общественная палата российской федерации". Об этом сообщает Служба внешней разведки, пишет УНН.

Детали

Как отмечает разведка, те, кто пока не подписал контракт с минобороны рф, нашли новый способ заработка и самоутверждения – покупать медали на маркетплейсах.

Любой гражданский россиянин может спокойно купить копии боевых орденов в сети. Продавцы предлагают медали ЧВК "вагнер" и минобороны, которые невозможно отличить от оригиналов, а общественные организации и даже обычные частные лица штампуют собственные ордена, которые очень похожи на государственные - говорится в сообщении.

В результате водители гуманитарки ходят в камуфляже, обвешанные "звездами героев", словно новогодние елки. Сами россияне признают, что цепляют на себя этот хлам без всякого стыда, потому что "им просто хочется больше медалей".

Эта лавина фальшивых героев уже породила кучу абсурдных ситуаций на россии. Так, мошенники с купленными железками массово ходят в российские школы и университеты, где рассказывают молодежи вымышленные "истории о подвигах", неся полную чушь - подчеркивают в СВРУ.

К тому же закрытые приказы о награждении от минобороны и фсб проверить невозможно, поэтому часто россиянам с фальшивыми медалями просто верят на слово. Этим пользуются самые наглые, которые спокойно пролезают во властные кабинеты, фотографируются с депутатами и выбивают себе деньги и льготы.

Попытки хоть как-то это урегулировать разбились о суровую российскую реальность. Попытка запретить негосударственные медали оскорбила "вагнеровцев", идея создать реестр наград в минюсте испугала чиновников тем, что базу сразу же украдут или сольют в сеть, а штраф за ношение фальшивок сейчас составляет всего 1000–1500 рублей (цена пачки пельменей).

Поэтому пока кремль пытается лепить культ "новой элиты", россию стремительно затапливает волна фальшивых "орденоносцев", которые успешно грабят и обманывают собственное же наивное население - добавили в разведке.

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