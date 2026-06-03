В рф приняли закон о заочном аресте имущества "иноагентов" за критику власти — разведка

Госдума РФ приняла сразу во втором и третьем чтениях закон о заочном административном преследовании граждан, находящихся за рубежом, и аресте их имущества за публичную критику российской власти. Об этом сообщает Служба внешней разведки, пишет УНН.

Детали

В перечень "правонарушений" вошли призывы к санкциям, злоупотребление свободой массовой информации, публичное отождествление действий и решений руководства СССР и нацистской Германии и другие. Документ расширяет перечень оснований для преследования релокантов, детализирует механизмы конфискации их активов и легализует заочное рассмотрение таких административных дел.

Комитет Госдумы РФ по государственному строительству и законодательству доработал законопроект, который вводит заочное административное преследование граждан, находящихся за рубежом, и арест их имущества за публичную критику российской власти.

Этими инициативами на фоне затягивания войны против Украины власти РФ стремятся минимизировать информационное и политическое влияние релокантов, а также создать для них дополнительные риски в случае сохранения активов в России. На сегодняшний день, по разным оценкам, с начала полномасштабного вторжения из РФ выехали и остаются за рубежом от 600 до 900 тыс. россиян. В то же время по состоянию на май 2024 года Кремль уже внес в официальный реестр "иноагентов" более 1200 физических и юридических лиц. Таким образом, репрессивный аппарат страны-агрессора обеспечил себе мощную базу потенциальных "клиентов" - говорится в сообщении.

По оценкам правоведов, введение вышеупомянутых норм создает предпосылки для дальнейшего размывания правовых гарантий частной собственности в РФ. Также власти получают официальную возможность выборочного применения законодательства в политических целях, что может использоваться как дополнительный механизм изъятия ресурсов в пользу государства в условиях роста бюджетной нагрузки. По состоянию на конец апреля дефицит бюджета РФ превысил 5,877 трлн руб. (примерно 2,5% ВВП).

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