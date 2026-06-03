В рф приняли закон о заочном аресте имущества "иноагентов" за критику власти — разведка

$44.340.0451.660.06
ukenru
Эксклюзив
07:12 • 9992 просмотра
После коррупционного скандала в БЭБ депутаты призывают проверить законность открытых дел
06:48 • 9042 просмотра
Нефтяной терминал в Петербурге, база Кронштадт и не только - Зеленский подтвердил результаты "дальнобойных санкций"Video
2 июня, 18:57 • 27892 просмотра
США хотят как можно скорее вернуть санкции против российской нефти — Рубио
2 июня, 15:57 • 90151 просмотра
В Киеве хотят запретить палатки и матрасы в метро во время воздушных тревогPhoto
Эксклюзив
2 июня, 13:27 • 54731 просмотра
Черные облака дыма после российских атак: чем они угрожают людям и кто больше всего в зоне риска
2 июня, 12:14 • 57321 просмотра
Украина на пути к началу официальных переговоров о членстве в ЕС уже в июне, Венгрия сигнализирует о готовности - Politico
Эксклюзив
2 июня, 12:02 • 55160 просмотра
Безосновательные ультиматумы - почему на фоне больших проблем кремль снова требует выхода ВСУ с "новых территорий рф"
Эксклюзив
2 июня, 10:28 • 39548 просмотра
В Минобороны рассказали, ликвидируют ли ТЦК в ходе реформы армииPhoto
2 июня, 07:57 • 41736 просмотра
США ведут переговоры о расширении "ядерного зонтика" в Европе - FT
2 июня, 05:30 • 100450 просмотра
Проект Freya. Что это такое и кого сможет защитить антибаллистический щит
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+15°
2.7м/с
68%
750мм
Популярные новости
США ввели санкции против крупнейшей криптобиржи Ирана из-за связей с КСИР3 июня, 00:38 • 10705 просмотра
В тамбовской области рф после атаки дронов загорелся завод, связанный с производством ракетных системVideo3 июня, 01:16 • 32051 просмотра
В Нью-Йорке расследуют загадочные ночные вылазки людей в канализациюVideo03:52 • 5342 просмотра
Дуда прокомментировал возможное лишение Зеленского высшей награды Польши04:27 • 23809 просмотра
Иран запустил ракеты по странам Залива, США нанесли удар по военному объекту на острове Кешм04:44 • 20146 просмотра
публикации
После коррупционного скандала в БЭБ депутаты призывают проверить законность открытых дел
Эксклюзив
07:12 • 9994 просмотра
В Киеве хотят запретить палатки и матрасы в метро во время воздушных тревогPhoto2 июня, 15:57 • 90153 просмотра
Проект Freya. Что это такое и кого сможет защитить антибаллистический щит2 июня, 05:30 • 100451 просмотра
“Буковина” — чемпион, “Черноморец” возвращается в УПЛ, “Ворскла” исчезает с футбольной карты — итоги Первой лигиVideo1 июня, 15:01 • 95792 просмотра
Почему возникает першение в горле и когда стоит обратиться к врачу1 июня, 14:14 • 93656 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Руслан Кравченко
Марк Рютте
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Иран
Израиль
Реклама
УНН Lite
Дуа Липа и актер Каллум Тернер поженились в Лондоне2 июня, 03:45 • 54217 просмотра
HBO официально объявило о завершении "Эйфории" после третьего сезона1 июня, 13:59 • 62121 просмотра
Певица Алина Гросу окрестила сына, а крестной стала Ирина БилыкPhoto1 июня, 09:04 • 96551 просмотра
Фанаты убеждены, что Джейкоб Элорди станет следующим Джеймсом БондомVideo30 мая, 19:53 • 90343 просмотра
Таисию Повалий приговорили к 12 годам заключения29 мая, 11:05 • 110237 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Золото
MIM-104 Patriot
Беспилотный летательный аппарат

В рф приняли закон о заочном аресте имущества "иноагентов" за критику власти — разведка

Киев • УНН

 • 524 просмотра

Госдума рф разрешила заочно арестовывать имущество граждан за рубежом за критику власти. Новые нормы коснутся иноагентов и сотен тысяч релокантов.

В рф приняли закон о заочном аресте имущества "иноагентов" за критику власти — разведка

Госдума РФ приняла сразу во втором и третьем чтениях закон о заочном административном преследовании граждан, находящихся за рубежом, и аресте их имущества за публичную критику российской власти. Об этом сообщает Служба внешней разведки, пишет УНН.

Детали

В перечень "правонарушений" вошли призывы к санкциям, злоупотребление свободой массовой информации, публичное отождествление действий и решений руководства СССР и нацистской Германии и другие. Документ расширяет перечень оснований для преследования релокантов, детализирует механизмы конфискации их активов и легализует заочное рассмотрение таких административных дел.

Комитет Госдумы РФ по государственному строительству и законодательству доработал законопроект, который вводит заочное административное преследование граждан, находящихся за рубежом, и арест их имущества за публичную критику российской власти.

Этими инициативами на фоне затягивания войны против Украины власти РФ стремятся минимизировать информационное и политическое влияние релокантов, а также создать для них дополнительные риски в случае сохранения активов в России. На сегодняшний день, по разным оценкам, с начала полномасштабного вторжения из РФ выехали и остаются за рубежом от 600 до 900 тыс. россиян. В то же время по состоянию на май 2024 года Кремль уже внес в официальный реестр "иноагентов" более 1200 физических и юридических лиц. Таким образом, репрессивный аппарат страны-агрессора обеспечил себе мощную базу потенциальных "клиентов"

- говорится в сообщении.

По оценкам правоведов, введение вышеупомянутых норм создает предпосылки для дальнейшего размывания правовых гарантий частной собственности в РФ. Также власти получают официальную возможность выборочного применения законодательства в политических целях, что может  использоваться как дополнительный механизм изъятия ресурсов в пользу государства в условиях роста бюджетной нагрузки. По состоянию на конец апреля дефицит бюджета РФ превысил 5,877 трлн руб. (примерно 2,5% ВВП).

В РФ телевидение теряет статус главного источника информации — разведка29.05.26, 10:44 • 3816 просмотров

Ольга Розгон

Новости Мира
Законы
российская пропаганда
Санкции
Государственный бюджет
Война в Украине
Служба внешней разведки Украины
Украина