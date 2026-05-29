В РФ телевидение теряет статус главного источника информации — разведка

В россии за последние годы существенно снизилась доля граждан, получающих новости из телевидения, в то время как растет число тех, кто отказывается от просмотра ТВ в пользу интернета и социальных сетей. В целом тенденция свидетельствует о постепенном ослаблении влияния государственного телевидения как главного источника информации. Об этом сообщает Служба внешней разведки, пишет УНН.

За более чем четыре года полномасштабной войны против Украины на россии существенно снизилась доля людей, считающих телевизор основным источником информации. Накануне вторжения и в первый год боевых действий примерно 60% российских респондентов получали все новости исключительно с телеэкранов. Однако в 2024–2025 годах этот показатель упал до 55%, а в начале 2026 года составил всего 47% — говорится в сообщении.

В то же время стремительно растет процент тех, кто вообще не включает телевизор или даже не имеет его дома. Если в первом полугодии 2022 года таких потребителей было всего 18%, то по состоянию на март 2026 года — уже 33%.

Эта тенденция в значительной степени обусловлена тотальным несоответствием кремлевских фейков реальной ситуации на фронте. россиян все больше возмущает стремление властей минимизировать или полностью замалчивать острые проблемы. Весной 2026 года количество граждан рф, активно следящих за событиями в Украине, составляет 44%, и только 30–35% из них до сих пор доверяют официальной информации с ТВ и государственных медиа.

Еще хуже ситуация с "любовью к зомбоящику" среди российской молодежи (в возрасте 18–30 лет). В этом сегменте только 16% опрошенных называют телевидение главным источником новостей. Абсолютное большинство уже давно перешло в интернет и социальные сети.

Пытаясь удержать контроль над главным ядром потребителей пропаганды, кремль блокирует альтернативные площадки и пытается искусственно дозировать интернет-пространство "правильными" новостями — отметили в разведке.

Однако эффективность этих усилий под большим вопросом: на данный момент 55% российских потребителей убеждены, что вообще ничего не потеряют, если телевидение полностью прекратит вещание хотя бы на год.

