29 мая, 04:27
ВСУ поразили РЛС в Крыму, склады и пункты управления оккупантов в Донецкой области — Генштаб
29 мая, 04:12
Минобороны Румынии подтвердило, что на жилой дом упал именно российский дрон
28 мая, 16:32
Потепление вернется в Украину в начале июня - синоптик
28 мая, 16:14
Украина хочет открыть первый кластер Fundamentals по вступлению в ЕС в ближайшие недели - Зеленский
28 мая, 15:30
В Fire Point ответили на обвинения в «монополии на рынке оружия», Миндиче и «завышенных ценах»
28 мая, 14:25
Дроны атаковали три танкера «теневого флота» РФ вблизи Турции
28 мая, 14:21
рф блокирует масштабный обмен пленными 1000 на 1000 вопреки договоренностям - Лубинец
28 мая, 14:01
Баллистика Fire Point может массированно ударить по москве уже этой осенью
Эксклюзив
28 мая, 13:59
Гражданская авиация может стать драйвером послевоенного восстановления Украины, считают в Раде
28 мая, 13:26
Каллас впервые назвала список требований ЕС к россии для мирных переговоров по войне в Украине
В РФ телевидение теряет статус главного источника информации — разведка

Киев • УНН

 • 1948 просмотра

Доля россиян, считающих ТВ основным источником новостей, упала до 47% в 2024 году. Треть населения страны вообще перестала смотреть телевизор.

В россии за последние годы существенно снизилась доля граждан, получающих новости из телевидения, в то время как растет число тех, кто отказывается от просмотра ТВ в пользу интернета и социальных сетей. В целом тенденция свидетельствует о постепенном ослаблении влияния государственного телевидения как главного источника информации. Об этом сообщает Служба внешней разведки, пишет УНН.

За более чем четыре года полномасштабной войны против Украины на россии существенно снизилась доля людей, считающих телевизор основным источником информации. Накануне вторжения и в первый год боевых действий примерно 60% российских респондентов получали все новости исключительно с телеэкранов. Однако в 2024–2025 годах этот показатель упал до 55%, а в начале 2026 года составил всего 47%

— говорится в сообщении.

В то же время стремительно растет процент тех, кто вообще не включает телевизор или даже не имеет его дома. Если в первом полугодии 2022 года таких потребителей было всего 18%, то по состоянию на март 2026 года — уже 33%.

Эта тенденция в значительной степени обусловлена тотальным несоответствием кремлевских фейков реальной ситуации на фронте. россиян все больше возмущает стремление властей минимизировать или полностью замалчивать острые проблемы. Весной 2026 года количество граждан рф, активно следящих за событиями в Украине, составляет 44%, и только 30–35% из них до сих пор доверяют официальной информации с ТВ и государственных медиа.

Еще хуже ситуация с "любовью к зомбоящику" среди российской молодежи (в возрасте 18–30 лет). В этом сегменте только 16% опрошенных называют телевидение главным источником новостей. Абсолютное большинство уже давно перешло в интернет и социальные сети.

Пытаясь удержать контроль над главным ядром потребителей пропаганды, кремль блокирует альтернативные площадки и пытается искусственно дозировать интернет-пространство "правильными" новостями

— отметили в разведке.

Однако эффективность этих усилий под большим вопросом: на данный момент 55% российских потребителей убеждены, что вообще ничего не потеряют, если телевидение полностью прекратит вещание хотя бы на год.

россию в киберпространстве невозможно сдержать, ее можно только истощить — глава Госспецсвязи28.05.26, 12:27 • 2514 просмотров

Ольга Розгон

Новости Мира
российская пропаганда
Социальная сеть
Война в Украине
Служба внешней разведки Украины
Украина