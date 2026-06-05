путин отказал в посредничестве Европы для завершения войны рф против Украины - Bloomberg

глава кремля владимир путин отверг перспективы того, чтобы европейские лидеры помогли в переговорах по завершению его войны в Украине, отбросив их как посредников и настойчиво настаивая на мирном соглашении, которое, по его словам, было заключено с президентом США Дональдом Трампом на Аляске, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

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"Как Европейский Союз или отдельные страны ЕС могут выступать посредниками, когда они непосредственно помогают стране, с которой мы находимся в вооруженном конфликте? - сказал путин на встрече с иностранными СМИ в Санкт-Петербурге поздно в четверг. - Как они могут быть посредниками? Посредничество предполагает нейтралитет".

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По словам людей, знакомых с этим вопросом, которые говорили на условиях анонимности, чтобы обсудить частные разговоры, чиновники трех крупнейших экономик Европы - Германии, Франции и Великобритании - обсуждали возможность проведения переговоров с участием россии и Украины. Они также обсуждали этот вопрос со своими украинскими коллегами, сообщили источники.

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путин повторил, что достиг соглашения с президентом Трампом относительно того, что, по его словам, было компромиссным мирным соглашением на их саммите в Анкоридже в прошлом августе. Государства ЕС могут сыграть определенную роль в прекращении войны "не путем поставок оружия, а путем попыток убедить киевские власти согласиться на компромиссы, о которых мы говорим".

Переговоры под руководством США с Украиной и россией зашли в тупик на фоне того, как Трамп сосредоточился на войне с Ираном. Учитывая то, что войска москвы несут растущие потери на фоне тупика на поле боя, а экономика россии находится под растущим давлением, три европейские страны видят возможность потенциально привести путина за стол переговоров, сообщили источники.

Поздно в четверг Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал открытое письмо к путину, призывая его встретиться напрямую для урегулирования войны.

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Зеленский сказал, что и Европа, и США должны быть частью процесса прекращения войны, которая длится уже пятый год.

путин сказал, что россия хочет знать, кто может представлять Европу на любых переговорах, сказав, что "это все равно должны быть люди, которым можно доверять". Он снова поднял вопрос о потенциальной кандидатуре бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера, которого, по его словам, критикуют за близость к путину.

"Он не друг путина, - сказал глава кремля. - Он немецкий государственный деятель - и, по моему мнению, один из лучших, потому что имеет собственную позицию и мужество ее защищать".

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путин настаивал, что российские войска продолжают наступление в Украине. После того, как россия нанесла длительные массированные авиаудары по Киеву и другим украинским регионам в последние недели, "он также угрожал потенциально усилить атаки гиперзвуковыми ракетами "орешник"", пишет издание.

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