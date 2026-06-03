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Германия, Франция и Британия готовят план для привлечения путина к переговорам по Украине

Киев • УНН

 • 248 просмотра

Германия, Франция и Британия разрабатывают формат переговоров с рф при участии Украины. Европейские лидеры считают позиции Киева более сильными из-за ударов.

Германия, Франция и Британия готовят план для привлечения путина к переговорам по Украине

Германия, Франция и Великобритания совместно с Украиной работают над возможным форматом переговоров, который мог бы привлечь диктатора рф владимира путина к обсуждению завершения войны. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, пишет УНН.

Детали

По информации агентства, представители трех крупнейших экономик Европы в последние недели обсуждали с украинской стороной возможность проведения переговоров с участием Киева и москвы. Инициатива появилась на фоне фактического застоя мирных усилий под руководством США.

Германия видит возможность для переговоров между Европой и россией - Reuters03.06.26, 14:47 • 2732 просмотра

Собеседники Bloomberg отмечают, что европейские союзники считают позиции Украины более сильными из-за успешных ударов беспилотников по территории россии и роста потерь российских войск. По их мнению, это может создать условия для того, чтобы кремль согласился на диалог.

Окончательное решение останется за Киевом

Европейские страны также стремятся избежать очередной сложной зимы, во время которой россия может усилить атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру и гражданские объекты. В то же время источники подчеркивают, что никаких решений без согласия Украины приниматься не будет.

По данным агентства, премьер-министр Великобритании Кир Стармер в ближайшие дни планирует провести переговоры с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном, в ходе которых вопрос возможных переговоров по Украине станет одной из ключевых тем.

Зеленский поручил попытаться завершить войну до зимы – Буданов01.06.26, 20:03 • 13172 просмотра

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Владимир Путин
Bloomberg News
Кир Стармер
Эмманюэль Макрон
Франция
Великобритания
Германия
Соединённые Штаты
Украина