Германия, Франция и Британия готовят план для привлечения путина к переговорам по Украине

Германия, Франция и Великобритания совместно с Украиной работают над возможным форматом переговоров, который мог бы привлечь диктатора рф владимира путина к обсуждению завершения войны. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, пишет УНН.

Детали

По информации агентства, представители трех крупнейших экономик Европы в последние недели обсуждали с украинской стороной возможность проведения переговоров с участием Киева и москвы. Инициатива появилась на фоне фактического застоя мирных усилий под руководством США.

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Собеседники Bloomberg отмечают, что европейские союзники считают позиции Украины более сильными из-за успешных ударов беспилотников по территории россии и роста потерь российских войск. По их мнению, это может создать условия для того, чтобы кремль согласился на диалог.

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Европейские страны также стремятся избежать очередной сложной зимы, во время которой россия может усилить атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру и гражданские объекты. В то же время источники подчеркивают, что никаких решений без согласия Украины приниматься не будет.

По данным агентства, премьер-министр Великобритании Кир Стармер в ближайшие дни планирует провести переговоры с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном, в ходе которых вопрос возможных переговоров по Украине станет одной из ключевых тем.

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