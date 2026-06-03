Германия видит возможность для переговоров между Европой и Россией — Reuters
Киев • УНН
Немецкий правительственный чиновник заявил о постепенном открытии возможности для диалога с РФ. Переговоры могут начаться через несколько месяцев при участии группы E3.
Между россией и Европой постепенно открывается возможность для диалога по поводу войны рф против Украины, хотя, вероятно, пройдут месяцы, прежде чем переговоры смогут начаться, заявил на брифинге в среду немецкий правительственный чиновник, сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Чиновник, попросивший не называть его имени, сказал, что важно установить эффективный формат для диалога, который европейцы будут воспринимать как легитимный.
Также неясно, кто возглавит такие переговоры, хотя чиновник сказал, что есть веские признаки того, что группа E3 — Германия, Франция и Великобритания — будет продолжать играть важную роль в этом плане.
Как отмечает издание, в этом году продвижение российских войск замедлилось, а украинские войска усиливают давление на поле боя и через усиленную кампанию дальнобойных ударов внутри россии, в частности по санкт-петербургу в среду накануне ежегодного экономического форума главы кремля владимира путина.
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Немецкий чиновник заявил, что недавние боевые действия указывают на то, что, вероятно, понадобятся месяцы, а не недели, чтобы достичь точки, когда могут начаться переговоры, и что ключевым является обеспечение их проведения при полном согласии с Украиной.
По словам чиновника, координация — а не конкуренция — со Соединенными Штатами, переговоры при посредничестве которых зашли в тупик, поскольку Вашингтон сосредоточен на Иране, также должна оставаться руководящим принципом, как и тесная командная работа с европейцами.
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