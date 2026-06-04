россия готова договориться с Украиной о прекращении войны на "основе Анкориджа" - путин
Киев • УНН
путин заявил о готовности к миру на основе договоренностей с Трампом в Анкоридже. Он добавил, что планы захвата Донбасса не мешают соглашению.
российский диктатор владимир путин заявил, что россия готова договориться с Украиной о прекращении войны мирным путем на "основе Анкориджа", сообщают российские "медиа", передает УНН.
Детали
Мы, безусловно, готовы и хотим договориться с Украиной мирными средствами, причем на той основе, о которой мы говорили на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Анкоридже
Он добавил, что в ходе тех переговоров перед рф были поставлены вопросы с тем, чтобы россия могла пойти на определенные компромиссы.
Вот на те компромиссы, о которых мы говорили в Анкоридже, россия согласна
Напомним
российский диктатор владимир путин заявил, что планы "контролировать весь Донбасс и заключить соглашение не противоречат друг другу". Кроме того, он добавил, что россия якобы контролирует 80% Запорожской области, 85% - "днр" и 100% - "лнр".