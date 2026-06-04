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россия готова договориться с Украиной о прекращении войны на "основе Анкориджа" - путин

Киев • УНН

 • 696 просмотра

путин заявил о готовности к миру на основе договоренностей с Трампом в Анкоридже. Он добавил, что планы захвата Донбасса не мешают соглашению.

россия готова договориться с Украиной о прекращении войны на "основе Анкориджа" - путин

российский диктатор владимир путин заявил, что россия готова договориться с Украиной о прекращении войны мирным путем на "основе Анкориджа", сообщают российские "медиа", передает УНН.

Детали

Мы, безусловно, готовы и хотим договориться с Украиной мирными средствами, причем на той основе, о которой мы говорили на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Анкоридже

- сказал путин.

Он добавил, что в ходе тех переговоров перед рф были поставлены вопросы с тем, чтобы россия могла пойти на определенные компромиссы.

Вот на те компромиссы, о которых мы говорили в Анкоридже, россия согласна

- заявил путин.

Напомним

российский диктатор владимир путин заявил, что планы "контролировать весь Донбасс и заключить соглашение не противоречат друг другу". Кроме того, он добавил, что россия якобы контролирует 80% Запорожской области, 85% - "днр" и 100% - "лнр".

Павел Башинский

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