Mercuria и TechMet планируют танталовый проект в зоне боевых действий в Конго – при посредничестве США
Женевская Mercuria Energy Group и американская TechMet Ltd. обсуждают совместный проект по добыче тантала в ДР Конго. Инициатива зависит от мирного соглашения, которому должна способствовать администрация Трампа.
Женевская компания Mercuria Energy Group Ltd. ведет переговоры с инвестиционной фирмой TechMet Ltd., которую поддерживают США, о совместном проекте по добыче тантала в восточной части Демократической Республики Конго. Инициатива рассматривается при условии, что администрация Дональда Трампа сможет способствовать заключению мирного соглашения в регионе. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
По данным источников, компании планируют модернизировать добычу и переработку колтановой руды вблизи города Рубая – одного из богатейших в мире месторождений тантала, ключевого минерала для производства электроники, оборонных технологий и авиации.
Проект согласуется с планом Вашингтона увеличить инвестиции в конголезские ресурсы, среди которых медь, кобальт и литий. Однако для начала работ необходим вывод боевиков группировки M23, которая сейчас контролирует большинство шахт в регионе и, по данным США и ООН, поддерживается Руандой.
Государственная компания SAKIMA, которой принадлежит концессия вблизи Рубаи, до сих пор не имеет доступа к месторождению из-за конфликта. В то же время она выиграла судебный спор за право собственности на лицензию.
Mercuria, TechMet и SAKIMA комментировать переговоры отказались. По оценкам Геологической службы США, на Конго и Руанду приходится около 60% мировой добычи тантала, которая в 2024 году составила примерно 2500 тонн.
