Каждый, кто строил схемы, должен получить четкий процессуальный ответ: Зеленский отреагировал на разоблачение коррупции в энергетике
17:42 • 13938 просмотра
Украину ждет еще один день с отключениями: как завтра будут действовать графики и сколько очередей будет без света
13:36 • 40995 просмотра
Рождественский пост 2025: дата начала, правила питания и запреты
Эксклюзив
10 ноября, 13:10 • 49657 просмотра
До 8 лет тюрьмы для ТЦК за мобилизацию забронированных и тех, кто не подлежит призыву: когда Рада может принять закон, и достаточно ли наказание
Эксклюзив
10 ноября, 12:12 • 39387 просмотра
Министр образования Лесной оставил на должности и.о. ректора Государственного биотехнологического университета человека нардепа-взяточника Одарченко
10 ноября, 10:02 • 49890 просмотра
"Зонты - обязательно": циклон Niksala принесет в Украину дожди и похолодание
Эксклюзив
10 ноября, 09:50 • 89051 просмотра
Как сегодня защищают украинский язык - интервью с Уполномоченным по защите государственного языка
Эксклюзив
10 ноября, 09:28 • 42378 просмотра
На Прикарпатье несовершеннолетний водитель сбил пешехода насмерть
10 ноября, 08:17 • 46155 просмотра
Правоохранители проводят масштабную операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетики
10 ноября, 04:17 • 39510 просмотра
В шаге от отмены самого длинного шатдауна: Сенат США поддержал законопроект о финансировании правительства
Mercuria и TechMet планируют танталовый проект в зоне боевых действий в Конго – при посредничестве США

Киев • УНН

 • 286 просмотра

Женевская Mercuria Energy Group и американская TechMet Ltd. обсуждают совместный проект по добыче тантала в ДР Конго. Инициатива зависит от мирного соглашения, которому должна способствовать администрация Трампа.

Mercuria и TechMet планируют танталовый проект в зоне боевых действий в Конго – при посредничестве США

Женевская компания Mercuria Energy Group Ltd. ведет переговоры с инвестиционной фирмой TechMet Ltd., которую поддерживают США, о совместном проекте по добыче тантала в восточной части Демократической Республики Конго. Инициатива рассматривается при условии, что администрация Дональда Трампа сможет способствовать заключению мирного соглашения в регионе. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

По данным источников, компании планируют модернизировать добычу и переработку колтановой руды вблизи города Рубая – одного из богатейших в мире месторождений тантала, ключевого минерала для производства электроники, оборонных технологий и авиации.

Проект согласуется с планом Вашингтона увеличить инвестиции в конголезские ресурсы, среди которых медь, кобальт и литий. Однако для начала работ необходим вывод боевиков группировки M23, которая сейчас контролирует большинство шахт в регионе и, по данным США и ООН, поддерживается Руандой.

Посредники предлагают план вывода боевиков ХАМАС из Рафаха для сохранения перемирия – Reuters06.11.25, 18:49 • 2996 просмотров

Государственная компания SAKIMA, которой принадлежит концессия вблизи Рубаи, до сих пор не имеет доступа к месторождению из-за конфликта. В то же время она выиграла судебный спор за право собственности на лицензию.

Mercuria, TechMet и SAKIMA комментировать переговоры отказались. По оценкам Геологической службы США, на Конго и Руанду приходится около 60% мировой добычи тантала, которая в 2024 году составила примерно 2500 тонн.

Трамп показал список из 8 войн, которые он якобы "завершил за 8 месяцев": реакция не заставила себя ждать03.11.25, 13:07 • 3412 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Техника
Столкновения
Reuters
Bloomberg L.P.
Организация Объединенных Наций
Дональд Трамп
Руанда
Соединённые Штаты
Демократическая Республика Конго