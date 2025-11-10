Mercuria та TechMet планують танталовий проєкт у зоні бойових дій у Конго – за посередництва США
Женевська Mercuria Energy Group та американська TechMet Ltd. обговорюють спільний проєкт з видобутку танталу в ДР Конго. Ініціатива залежить від мирної угоди, яку має сприяти адміністрація Трампа.
Женевська компанія Mercuria Energy Group Ltd. веде переговори з інвестиційною фірмою TechMet Ltd., яку підтримують США, щодо спільного проєкту з видобутку танталу у східній частині Демократичної Республіки Конго. Ініціатива розглядається за умови, що адміністрація Дональда Трампа зможе сприяти укладенню мирної угоди в регіоні. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
За даними джерел, компанії планують модернізувати видобуток і перероблювання колтанової руди поблизу міста Рубая – одного з найбагатших у світі родовищ танталу, ключового мінералу для виробництва електроніки, оборонних технологій та авіації.
Проєкт узгоджується з планом Вашингтона збільшити інвестиції у конголезькі ресурси, серед яких мідь, кобальт і літій. Однак для початку робіт необхідне виведення бойовиків угруповання M23, що нині контролює більшість шахт у регіоні та, за даними США й ООН, підтримується Руандою.
Державна компанія SAKIMA, якій належить концесія поблизу Рубаї, досі не має доступу до родовища через конфлікт. Водночас вона виграла судову суперечку за право власності на ліцензію.
Mercuria, TechMet і SAKIMA коментувати переговори відмовилися. За оцінками Геологічної служби США, на Конго та Руанду припадає близько 60% світового видобутку танталу, який у 2024 році становив приблизно 2500 тонн.
