Посередники пропонують план виведення бойовиків ХАМАС з Рафаха для збереження перемир’я – Reuters
Київ • УНН
Посередники з Єгипту запропонували ХАМАС здати зброю та інформацію про тунелі в обмін на безпечний вихід з Рафаха. Це має знизити напругу та зберегти місячне перемир'я, незважаючи на локальні сутички.
Єгипетські посередники запропонували ХАМАС здати зброю в обмін на безпечний вихід із контрольованого Ізраїлем району Рафах у секторі Гази. Цей крок має знизити напруження та допомогти зберегти місячне перемир’я, повідомили джерела, знайомі з переговорами. Про це йдеться у матеріалі Reuters, пише УНН.
Деталі
Згідно з пропозицією, бойовики мають передати зброю єгипетській стороні та надати інформацію про підземні тунелі, які будуть знищені. Як зазначило джерело в службі безпеки Єгипту, домовленість покликана "зміцнити режим припинення вогню та уникнути ескалації".
Ізраїль та ХАМАС поки не ухвалили рішення щодо плану, хоча перемовини тривають. З моменту запровадження перемир’я 10 жовтня в районі Рафаха сталося щонайменше два напади на ізраїльські сили, у яких Тель-Авів звинувачує ХАМАС.
За даними джерел, частина бойовиків у Рафаху може не знати про домовленість про припинення вогню, що стало однією з причин локальних сутичок.
Перемир’я стало першим етапом мирного плану президента США Дональда Трампа, який передбачає роззброєння ХАМАС, передачу управління Газою технократичному Палестинському комітету під міжнародним контролем і розгортання миротворчих сил.
ХАМАС уже звільнив останніх 20 живих заручників в обмін на 2000 палестинських в’язнів, а також передав тіла 22 із 28 загиблих заручників. За даними ізраїльської сторони, з моменту початку війни 7 жовтня 2023 року бойовики захопили 251 заручника, а внаслідок бойових дій загинуло понад 69 тисяч палестинців.
