ХАМАС повернув Ізраїлю тіла ще трьох загиблих заручників

Київ • УНН

 • 582 перегляди

Ізраїль через Червоний Хрест отримав тіла трьох загиблих заручників, яких утримував ХАМАС. Їх перевезуть до Ізраїлю для ідентифікації та повідомлення родин. Зусилля з повернення всіх заручників тривають.

ХАМАС повернув Ізраїлю тіла ще трьох загиблих заручників

Ізраїль, за посередництва Міжнародного комітету Червоного Хреста, отримав тіла ще трьох заручників, які загинули під час утримання бойовиками ХАМАС у Секторі Гази. Про це ввечері 2 листопада повідомив у соцмережі Х офіс прем'єр-міністра Ізраїлю, передає УНН.

Ізраїль отримав через Червоний Хрест труни трьох загиблих заручників, які були передані силам IDF та ISA в секторі Газа. Вони будуть перевезені до Ізраїлю, де їх зустрінуть на військовій церемонії за участю головного рабина IDF

- йдеться у дописі.

Зазначається, що тіла далі перевезуть до Національного центру судової медицини Міністерства охорони здоров'я Ізраїлю. Після завершення ідентифікації тал родинам померлих надішлють офіційне повідомлення.

"Зусилля з повернення наших заручників тривають і не припиняться, поки не буде повернуто останнього заручника", - пообіцяв уряд Біньяміна Нетаньяху.

Додамо

З моменту набрання чинності угоди про припинення вогню 10 жовтня палестинські бойовики звільнили останки 17 заручників. Одинадцять залишаються в Газі. Бойовики видавали одне або два тіла кожні кілька днів. Ізраїль закликав до швидшого прогресу. ХАМАС заявив, що робота ускладнюється масштабними руйнуваннями та військовою присутністю Ізраїлю в деяких районах.

Нагадаємо

Ізраїль заявив, що передані ХАМАС Червоному Хресту в Газі останки трьох людей не належать жодним заручникам. Це стало черговою невдачею в угоді про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС, укладеній за посередництва США.

