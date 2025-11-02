ХАМАС повернув Ізраїлю тіла ще трьох загиблих заручників

Ізраїль, за посередництва Міжнародного комітету Червоного Хреста, отримав тіла ще трьох заручників, які загинули під час утримання бойовиками ХАМАС у Секторі Гази. Про це ввечері 2 листопада повідомив у соцмережі Х офіс прем'єр-міністра Ізраїлю, передає УНН.

Ізраїль отримав через Червоний Хрест труни трьох загиблих заручників, які були передані силам IDF та ISA в секторі Газа. Вони будуть перевезені до Ізраїлю, де їх зустрінуть на військовій церемонії за участю головного рабина IDF