19:16 • 8228 просмотра
3 ноября в Украине вводят графики ограничения электропотребления - Укрэнерго
2 ноября, 14:42 • 18235 просмотра
Украина получила новое усиление ПВО системами Patriot благодаря Германии - Зеленский
2 ноября, 13:45 • 23699 просмотра
ВСП дала согласие на арест судьи, подозреваемой в смертельном ДТП на Прикарпатье
Эксклюзив
2 ноября, 10:54 • 36853 просмотра
Неделя противоречий, прозрений и глубинных перемен: астрологический прогноз на 3–9 ноябряPhoto
Эксклюзив
2 ноября, 08:00 • 44010 просмотра
Как тренироваться на морозе без вреда для здоровья: советы фитнес-тренераPhoto
1 ноября, 14:21 • 52448 просмотра
Сырский: освобождение территории на Добропольском выступе продолжается, Покровск и Мирноград - держим
1 ноября, 14:06 • 76298 просмотра
Каждый украинец сможет бесплатно проехать 3000 километров по железной дороге - Зеленский
1 ноября, 08:30 • 83994 просмотра
Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть в ноябреVideo
Эксклюзив
1 ноября, 07:00 • 110322 просмотра
Как сидеть на веганской диете без вреда для здоровья: советы диетологаPhoto
1 ноября, 06:00 • 99944 просмотра
Оформление отсрочек в ЦПАУ, изменения в Базовой социальной помощи, продление мобилизации: что изменится с 1 ноября
ХАМАС вернул Израилю тела еще трех погибших заложников

Киев • УНН

 • 266 просмотра

Израиль через Красный Крест получил тела трех погибших заложников, которых удерживал ХАМАС. Их перевезут в Израиль для идентификации и уведомления семей. Усилия по возвращению всех заложников продолжаются.

ХАМАС вернул Израилю тела еще трех погибших заложников

Израиль при посредничестве Международного комитета Красного Креста получил тела еще трех заложников, погибших во время содержания боевиками ХАМАС в Секторе Газа. Об этом вечером 2 ноября сообщил в соцсети Х офис премьер-министра Израиля, передает УНН.

Израиль получил через Красный Крест гробы трех погибших заложников, которые были переданы силам IDF и ISA в секторе Газа. Они будут перевезены в Израиль, где их встретят на военной церемонии с участием главного раввина IDF

- говорится в сообщении.

Отмечается, что тела далее перевезут в Национальный центр судебной медицины Министерства здравоохранения Израиля. После завершения идентификации семьям умерших будет направлено официальное сообщение.

"Усилия по возвращению наших заложников продолжаются и не прекратятся, пока не будет возвращен последний заложник", - пообещало правительство Биньямина Нетаньяху.

Добавим

С момента вступления в силу соглашения о прекращении огня 10 октября палестинские боевики освободили останки 17 заложников. Одиннадцать остаются в Газе. Боевики выдавали одно или два тела каждые несколько дней. Израиль призывал к более быстрому прогрессу. ХАМАС заявил, что работа осложняется масштабными разрушениями и военным присутствием Израиля в некоторых районах.

Напомним

Израиль заявил, что переданные ХАМАС Красному Кресту в Газе останки трех человек не принадлежат никаким заложникам. Это стало очередной неудачей в соглашении о прекращении огня между Израилем и ХАМАС, заключенном при посредничестве США.

Израиль угрожает усилить удары по "Хезболле" - СМИ02.11.25, 14:40 • 2836 просмотров

Вита Зеленецкая

ПолитикаНовости Мира
Социальная сеть
Столкновения
Израиль
Международный комитет Красного Креста
Армия обороны Израиля
Биньямин Нетаньяху
Соединённые Штаты
Сектор Газа