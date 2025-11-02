ХАМАС вернул Израилю тела еще трех погибших заложников
Киев • УНН
Израиль через Красный Крест получил тела трех погибших заложников, которых удерживал ХАМАС. Их перевезут в Израиль для идентификации и уведомления семей. Усилия по возвращению всех заложников продолжаются.
Израиль при посредничестве Международного комитета Красного Креста получил тела еще трех заложников, погибших во время содержания боевиками ХАМАС в Секторе Газа. Об этом вечером 2 ноября сообщил в соцсети Х офис премьер-министра Израиля, передает УНН.
Израиль получил через Красный Крест гробы трех погибших заложников, которые были переданы силам IDF и ISA в секторе Газа. Они будут перевезены в Израиль, где их встретят на военной церемонии с участием главного раввина IDF
Отмечается, что тела далее перевезут в Национальный центр судебной медицины Министерства здравоохранения Израиля. После завершения идентификации семьям умерших будет направлено официальное сообщение.
"Усилия по возвращению наших заложников продолжаются и не прекратятся, пока не будет возвращен последний заложник", - пообещало правительство Биньямина Нетаньяху.
Добавим
С момента вступления в силу соглашения о прекращении огня 10 октября палестинские боевики освободили останки 17 заложников. Одиннадцать остаются в Газе. Боевики выдавали одно или два тела каждые несколько дней. Израиль призывал к более быстрому прогрессу. ХАМАС заявил, что работа осложняется масштабными разрушениями и военным присутствием Израиля в некоторых районах.
Напомним
Израиль заявил, что переданные ХАМАС Красному Кресту в Газе останки трех человек не принадлежат никаким заложникам. Это стало очередной неудачей в соглашении о прекращении огня между Израилем и ХАМАС, заключенном при посредничестве США.
