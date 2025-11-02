ХАМАС вернул Израилю тела еще трех погибших заложников

Израиль при посредничестве Международного комитета Красного Креста получил тела еще трех заложников, погибших во время содержания боевиками ХАМАС в Секторе Газа. Об этом вечером 2 ноября сообщил в соцсети Х офис премьер-министра Израиля, передает УНН.

Израиль получил через Красный Крест гробы трех погибших заложников, которые были переданы силам IDF и ISA в секторе Газа. Они будут перевезены в Израиль, где их встретят на военной церемонии с участием главного раввина IDF