Израиль угрожает усилить удары по "Хезболле" - СМИ

Израиль пригрозил усилить военные удары по «Хезболле», а высокопоставленный посланник Соединенных Штатов предупредил Бейрут, что время для разоружения поддерживаемой Ираном ливанской фракции истекает. Об этом пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Подробности

Почти годичное прекращение огня между ближневосточными соседями успокоило то, что было вторым фронтом войны Израиля в Газе против ХАМАС, палестинского союзника Ирана. Соглашение от 27 ноября, заключенное при посредничестве Вашингтона, требовало от ливанского правительства и его армии вывести «Хезболлу» из районов вблизи израильской границы и лишить ее вооружения.

Однако «Хезболла» отказалась добровольно отдать свой арсенал, и Израиль, ссылаясь на положение о самообороне в соглашении о прекращении огня, совершил десятки смертельных авиаударов, преимущественно на юге Ливана, против того, что он называет попытками «Хезболлы» перегруппироваться. Эти атаки в последнее время происходят почти ежедневно, включая по крайней мере один рейд коммандос.

«Мы не позволим Ливану стать новым фронтом против нас, и мы примем все необходимые меры», — заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье на еженедельном заседании кабинета министров, согласно стенограмме, предоставленной его офисом.

Отдельно министр обороны Израиль Кац заявил, что «Хезболла» «играет с огнем, а президент Ливана медлит», призывая к «максимальному обеспечению выполнения».

Президент Ливана Джозеф Аун, бывший командующий армией, рекламировал план разоружения «Хезболлы» до конца года. С приближением этого срока Израиль утверждает, что «Хезболла» восстанавливает возможности, утраченные во время боевых действий в середине 2024 года.

«Они пытаются, но они динозавры. Это парализованное правительство, которым руководит иностранная террористическая организация», – заявил в субботу высокопоставленный американский дипломат Том Баррак о кампании по разоружению Бейрута, которая также тормозится экономическим кризисом в Ливане.

«Хезболла» имеет до 20 тысяч ракет и около 40 тысяч штатных бойцов и резервистов, которым платят почти в 10 раз больше, чем военнослужащим Ливанских вооруженных сил, которые превосходят в вооружении, сказал Баррак.

Бывший частный инвестор, Баррак, посол Вашингтона в Турции и специальный посланник по вопросам Сирии, посоветовал Ливану непосредственно поговорить с Израилем и потенциально развивать двусторонние отношения в духе спонсируемых США соглашений. Страны технически находятся в состоянии войны.

«У нас нет времени на эту дипломатическую каденцию. Очевидно, что Израиль стал доминирующим союзником в этой перестановке шахматной доски того, что происходит на Ближнем Востоке», — сказал Баррак на ежегодном Манамском диалоге Международного института стратегических исследований в Бахрейне.

Выступая перед журналистами, Баррак заявил, что израильские чиновники поделились разведывательными данными, свидетельствующими о перевооружении «Хезболлы», использовании маршрутов контрабанды оружия через соседнюю Сирию, а также доказательствами существования подземного объекта по производству беспилотников в долине Бекаа на востоке Ливана. Ливанские лидеры отрицают факт такой деятельности, добавил он.

Баррак сравнил потенциальное обострение конфликта с Ливаном с короткой войной Израиля с Ираном в июне, когда Тегеран был атакован вместе со многими его высшими военными и несколькими ключевыми ядерными объектами.

«Так что вы сами решаете, что произойдет, если Израиль начнет агрессивно вести себя с кем-то другим, кто является иностранной террористической организацией», — сказал Баррак.

Хотя соглашение о прекращении огня требует от Израиля вывода войск из Ливана, он сохраняет пять армейских форпостов в удобных местах на общей границе между странами. Ему предлагают вывести их в обмен на действия ЛВС по разоружению «Хезболлы», которая, как настаивает, должна быть лишена возможности повторить трансграничный рейд ХАМАС 7 октября 2023 года, спровоцировавший многофронтовый конфликт.

«Мы не допустим угрозы для жителей севера», – сказал Кац в воскресном заявлении.

Дополнение

Останки трех человек, которых ХАМАС передал Красному Кресту в Газе, не принадлежат никаким заложникам, заявил Израиль в субботу, что стало очередной неудачей в отношении соглашения о прекращении огня в войне между Израилем и ХАМАС, заключенного при посредничестве США.