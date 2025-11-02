$42.080.01
Україна отримала нове підсилення ППО системами Patriot завдяки Німеччині - Зеленський
ВРП дала згоду на арешт судді, підозрюваної у смертельній ДТП на Прикарпатті
Тиждень протиріч, прозрінь і глибинних змін: астрологічний прогноз на 3–9 листопадаPhoto
Як тренуватися на морозі без шкоди для здоров’я: поради фітнес-тренераPhoto
Сирський: звільнення території на Добропільському виступі продовжується, Покровськ та Мирноград - тримаємо
Кожен українець зможе безкоштовно проїхати 3000 кілометрів залізницею - Зеленський
П’ять довгоочікуваних прем’єр, які не можливо пропустити: що подивитися у листопадіVideo
Як сидіти на веганській дієті без шкоди для здоров’я: поради дієтологиніPhoto
Оформлення відстрочок у ЦНАПах, зміни у Базовій соціальній допомозі, продовження мобілізації: що змінитися з 1 листопада
ГУР проводить контратаку під Покровськом, щоб розблокувати логістику - джерело
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Ізраїль погрожує посилити удари проти "Хезболли" - ЗМІ

Київ • УНН

Ізраїль планує посилити військові удари проти "Хезболли", представники США попереджають Бейрут, що час для роззброєння організації спливає.

Ізраїль погрожував посилити військові удари проти "Хезболли", а високопоставлений посланець Сполучених Штатів попередив Бейрут, що час для роззброєння підтримуваної Іраном ліванської фракції спливає. Про це пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Майже річне припинення вогню між близькосхідними сусідами заспокоїло те, що було другим фронтом війни Ізраїлю в Газі проти ХАМАС, палестинського союзника Ірану. Угода від 27 листопада, укладена за посередництва Вашингтона, вимагала від ліванського уряду та його армії вивести "Хезболлу" з районів поблизу ізраїльського кордону та позбавити її озброєння.

Однак "Хезболла" відмовилася добровільно віддати свій арсенал, і Ізраїль, посилаючись на положення про самооборону в угоді про припинення вогню, здійснив десятки смертельних авіаударів, переважно на півдні Лівану, проти того, що він називає спробами "Хезболли" перегрупуватися. Ці атаки останнім часом відбуваються майже щодня, включаючи принаймні один рейд командос.

Ми не дозволимо Лівану стати новим фронтом проти нас, і ми вживемо всіх необхідних заходів

- заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху в неділю на щотижневому засіданні кабінету міністрів, згідно зі стенограмою, наданою його офісом.

Окремо міністр оборони Ізраїль Кац заявив, що "Хезболла" "грається з вогнем, а президент Лівану зволікає", закликаючи до "максимального забезпечення виконання".

Президент Лівану Джозеф Аун, колишній командувач армії, рекламував план роззброєння "Хезболли" до кінця року. З наближенням цього терміну, Ізраїль стверджує, що "Хезболла" відновлює можливості, втрачені під час бойових дій у середині 2024 року.

"Вони намагаються, але вони динозаври. Це паралізований уряд, яким керує іноземна терористична організація", – заявив у суботу високопоставлений американський дипломат Том Баррак про кампанію з роззброєння Бейрута, яка також гальмується економічною кризою в Лівані.

Хезболла має до 20 тисяч ракет і близько 40 тисяч штатних бійців і резервістів, яким платять майже в 10 разів більше, ніж військовослужбовцям Ліванських збройних сил, якіпереважають у озброєнні, сказав Баррак.

Читайте також: США запропонували ХАМАС безпечний вихід із контрольованих Ізраїлем районів Гази – Axios

Колишній приватний інвестор, Баррак, посол Вашингтона в Туреччині та спеціальний посланник з питань Сирії, порадив Лівану безпосередньо поговорити з Ізраїлем і потенційно розвивати двосторонні відносини в дусі спонсорованих США угод. Країни технічно перебувають у стані війни.

У нас немає часу на цю дипломатичну каденцію. Очевидно, що Ізраїль став домінуючим союзником у цій перестановці шахівниці того, що відбувається на Близькому Сході

- сказав Баррак на щорічному Манамському діалозі Міжнародного інституту стратегічних досліджень у Бахрейні.

Виступаючи перед журналістами, Баррак заявив, що ізраїльські чиновники поділилися розвідувальними даними, які свідчать про переозброєння "Хезболли", використання маршрутів контрабанди зброї через сусідню Сирію, а також доказами існування підземного об'єкта з виробництва безпілотників у долині Бекаа на сході Лівану. Ліванські лідери заперечують факт такої діяльності, додав він.

Баррак порівняв потенційне загострення конфлікту з Ліваном з короткою війною Ізраїлю з Іраном у червні, коли Тегеран був атакований разом з багатьма його вищими військовими та кількома ключовими ядерними об'єктами.

Тож ви самі вирішуєте, що станеться, якщо Ізраїль почне агресивно поводитися з кимось іншим, хто є іноземною терористичною організацією

- сказав Баррак.

Хоча угода про припинення вогню вимагає від Ізраїлю виведення військ з Лівану, він зберігає п'ять армійських форпостів у зручних місцях на спільному кордоні між країнами. Йому пропонують вивести їх в обмін на дії ЛЗФ з роззброєння Хезболли, яка, як наполягає, має бути позбавлена можливості повторити транскордонний рейд ХАМАС 7 жовтня 2023 року, що спровокував багатофронтовий конфлікт.

Ми не допустимо загрози для жителів півночі

– сказав Кац у недільній заяві.

Доповнення

Рештки трьох людей, яких ХАМАС передав Червоному Хресту в Газі, не належать жодним заручникам, заявив Ізраїль у суботу, що стало черговою невдачею щодо угоди про припинення вогню в війні між Ізраїлем і ХАМАС, укладеної за посередництва США.

Павло Зінченко

