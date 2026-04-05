Конго будет принимать депортированных из США лиц из третьих стран

Демократическая Республика Конго присоединится к нескольким африканским государствам, готовым принимать граждан третьих стран, депортированных из США. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

По сообщению правительства в воскресенье, программа предусматривает прибытие депортированных в центральноафриканскую страну уже в этом месяце. Все расходы будут покрывать США.

Этот процесс не предназначен стать механизмом постоянного проживания на национальной территории. Никакого автоматического перевода не планируется, и каждый случай будет рассматриваться индивидуально - отметило правительство

Этот шаг происходит на фоне того, что Конго ищет поддержки США, чтобы заставить Руанду соблюдать условия мирного соглашения, посредником которого выступала администрация Трампа. В рамках этого соглашения американские компании инвестируют в добычу критически важных полезных ископаемых в Конго.

США, которые усиливают борьбу с нелегальными иммигрантами, обратились к нескольким странам с просьбой принимать граждан других стран, которых США хотят депортировать.

Ранее США отправляли депортированных граждан третьих стран в африканские государства, среди которых Эсватини и Южный Судан.

В США аннулировали грин-карты и задержали двух родственниц иранского военачальника Сулеймани