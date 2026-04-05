Конго прийматиме депортованих зі США осіб із третіх країн

Демократична Республіка Конго приєднається до кількох африканських держав, готових приймати громадян третіх країн, депортованих зі США. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

За повідомленням уряду в неділю, програма передбачає прибуття депортованих до центральноафриканської країни вже цього місяця. Всі витрати покриватимуть США.

Цей перебіг не призначений стати механізмом постійного проживання на національній території. Жодного автоматичного переведення не планується, і кожен випадок буде розглядатися індивідуально - зазначив уряд

Цей крок відбувається на тлі того, що Конго шукає підтримки США, щоб змусити Руанду дотримуватися умов мирної угоди, посередником якої виступала адміністрація Трампа. У рамках цієї угоди американські компанії інвестують у видобуток критичних корисних копалин у Конго.

США, які посилюють боротьбу з нелегальними іммігрантами, звернулися до кількох країн із проханням приймати громадян інших країн, яких США хочуть депортувати.

Раніше США відправляли депортованих громадян третіх країн до африканських держав, серед яких Есватіні та Південний Судан.

