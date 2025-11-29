Лидеры Конго и Руанды проведут в Вашингтоне переговоры о прекращении войны

На следующей неделе руководители Демократической Республики Конго и Руанды прибудут в Вашингтон, где намерены провести очные переговоры с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом и заключить договоренность о прекращении войны. Об этом информирует агентство Reuters со ссылкой на три осведомленных источника и официальный комментарий представителей Конго, передает УНН.

Детали

По данным источников Reuters в дипломатических кругах и согласно заявлению пресс-секретаря президента Конго Тины Саламы, встреча должна состояться 4 декабря. США выступают посредником, стремясь достичь длительного мира на охваченном конфликтом востоке ДР Конго.

Вашингтон планирует не только способствовать политическому урегулированию, но и привлечь значительные западные инвестиции в местную горнодобывающую сферу. Восточная часть страны имеет большие залежи стратегически важных полезных ископаемых - тантала, золота, кобальта, меди и лития.

Представитель Белого дома заявил журналистам, что команда Трампа и в дальнейшем активно работает с обеими сторонами конфликта и "с радостью примет их в Белом доме в соответствующий момент".

Президент (Феликс Чисекеди – ред.) всегда стремился к региональному сотрудничеству, но уважение к суверенитету не подлежит обсуждению и является предпосылкой для региональной интеграции - заявила пресс-секретарь президента Конго.

Ожидается, что переговоры в Вашингтоне будут опираться на мирную договоренность, которую в июне при содействии США согласовали и подписали министры иностранных дел обеих стран. Также главы государств должны утвердить Рамочное соглашение о региональном экономическом партнерстве, согласованное в начале ноября.

В сентябре Киншаса и Кигали договорились до конца 2025 года реализовать определенные в летних соглашениях шаги в сфере безопасности. Среди них — совместные действия по нейтрализации угрозы от группировки "Демократические силы освобождения Руанды" (FDLR), которая действует на территории Конго, а также работа над выводом руандийских военных из страны.

Несмотря на это, журналисты отмечают, что ощутимых изменений на месте пока нет. Параллельно с американским форматом Катар проводит собственные переговоры между правительством Конго и повстанческим движением M23, где стороны уже подписали предварительное соглашение, однако многие вопросы остаются открытыми.

Во время встречи с диаспорой в Сербии президент Конго подтвердил намерение приехать в Вашингтон, но подчеркнул, что реальная экономическая интеграция возможна только после полного вывода руандийских сил из восточных регионов его страны.

Напомним

В конце июня Руанда и ДР Конго подписали мирное соглашение в Вашингтоне при посредничестве США, которое предусматривает вывод руандийских войск из восточного Конго и запуск экономической интеграции. США при этом получили преимущественные права на добычу полезных ископаемых в Конго.

На востоке ДР Конго повстанцы, связанные с «Исламским государством», убили 89 мирных жителей – ООН