На востоке ДР Конго повстанцы, связанные с «Исламским государством», убили 89 мирных жителей – ООН

$42.150.00
48.520.00
ukenru
11:14 • 4542 просмотра
Украина в эти дни в Швейцарии начинает с США консультации по параметрам мирного соглашения - Умеров
11:08 • 9390 просмотра
Самой молодой - 18 лет, самому старшему - 58: Украина вернула 31 гражданина из беларусиPhoto
10:59 • 13353 просмотра
В Офисе Зеленского анонсировали консультации по шагам для окончания войны "в эти дни": кто в составе делегации Украины
21 ноября, 21:58 • 22209 просмотра
Зеленскому придется одобрить мирный план США или война продолжится - Трамп
21 ноября, 19:13 • 38412 просмотра
Украине придется отказаться от части территорий - Трамп
21 ноября, 16:45 • 33664 просмотра
Украина, США и Европа будут работать на уровне советников, чтобы путь к миру стал работоспособным: Зеленский раскрыл детали часового разговора с Вэнсом
21 ноября, 16:23 • 35268 просмотра
В Украине 22 ноября будут действовать графики отключений: сколько очередей будет без света
21 ноября, 16:14 • 30813 просмотра
Трамп озвучил "дедлайн" Украине для принятия мирного плана
Эксклюзив
21 ноября, 16:05 • 39408 просмотра
Есть сомнения, что россия будет его подписывать: эксперты оценили "мирный план" США
21 ноября, 14:48 • 19737 просмотра
Украина может оказаться перед очень сложным выбором: потеря достоинства или риск потери ключевого партнера - ЗеленскийVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+4°
2.8м/с
95%
750мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
"Без Украины об Украине ничего не должно быть" - фон дер Ляйен о разговоре с Зеленским22 ноября, 03:32 • 13186 просмотра
Африка трещит по швам: огромные расщелины поглощают целые города, под угрозой миллионы людейPhoto22 ноября, 04:03 • 17996 просмотра
Словакия поддерживает мирный план США: Россию хотят вернуть в число "великих держав"22 ноября, 04:20 • 13659 просмотра
РФ ночью атаковала пункт пропуска "Орловка" на границе с Румынией: есть пострадавшие и разрушенияPhoto06:49 • 10899 просмотра
Экс-президент Франции Саркози издаст мемуары о своих 20 днях в тюрьмеPhoto07:49 • 10361 просмотра
публикации
Пять фильмов о зимних приключениях: что посмотреть на выходныхVideo21 ноября, 18:00 • 36714 просмотра
Хрустящие и сочные чебуреки: топ-5 лучших рецептовPhoto21 ноября, 17:13 • 31202 просмотра
Есть сомнения, что россия будет его подписывать: эксперты оценили "мирный план" США
Эксклюзив
21 ноября, 16:05 • 39413 просмотра
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo21 ноября, 11:38 • 46260 просмотра
Цены на газ в Европе и нефть падают на фоне мирного плана Трампа между Украиной и рф21 ноября, 09:41 • 44229 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Джей Ди Вэнс
Кир Стармер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Германия
Франция
Реклама
УНН Lite
Жену вице-президента США Вэнса заметили без обручального кольца во время официального мероприятияVideo08:13 • 8804 просмотра
Экс-президент Франции Саркози издаст мемуары о своих 20 днях в тюрьмеPhoto07:49 • 10600 просмотра
Пять фильмов о зимних приключениях: что посмотреть на выходныхVideo21 ноября, 18:00 • 36714 просмотра
Дочь поделилась трогательным признанием о борьбе Брюса Уиллиса с деменциейVideo21 ноября, 09:58 • 38886 просмотра
"Мисс Вселенная" стала представительница Мексики после скандалаPhotoVideo21 ноября, 06:32 • 53071 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Хранитель
Шахед-136

На востоке ДР Конго повстанцы, связанные с «Исламским государством», убили 89 мирных жителей – ООН

Киев • УНН

 • 3586 просмотра

Повстанцы, связанные с «Исламским государством» в ДР Конго, массово нападают на людей. Погибли 89 гражданских, среди них женщины и дети, в результате атак с 13 по 19 ноября.

На востоке ДР Конго повстанцы, связанные с «Исламским государством», убили 89 мирных жителей – ООН
Фото: Africanews

Миротворческая миссия ООН MONUSCO сообщила о массовых нападениях повстанцев, связанных с "Исламским государством", на востоке ДР Конго. В результате серии атак погибли 89 гражданских, среди них женщины и дети. Об этом говорится в материале Reuters, пишет УНН.

Подробности

По данным миссии, боевики группировки ADF атаковали ряд населенных пунктов территории Луберо в провинции Северное Киву с 13 по 19 ноября. Среди убитых по меньшей мере 20 женщин, также есть неустановленное количество детей. В одном из самых жестоких нападений повстанцы ворвались в медицинский центр католической церкви в Бьямбве, где убили по меньшей мере 17 человек, в том числе женщин, пришедших за родовой помощью, и подожгли четыре палаты с пациентами.

Зеленский пригласил президента Конго в Украину03.10.25, 16:06 • 2755 просмотров

В заявлении MONUSCO также отмечено, что повстанцы похищали местных жителей и разграбили медицинские ресурсы.

MONUSCO призывает конголезские власти немедленно начать независимые и достоверные расследования, чтобы установить виновников и соучастников этих массовых убийств и привлечь их к ответственности 

– подчеркнули в миссии.

Только в прошлом месяце местные чиновники сообщали о еще одном нападении ADF в Северном Киву, во время которого были убиты 19 мирных жителей в деревне Мукондо.

Более 70 погибших: исламисты атаковали мирных жителей в ДР Конго09.09.25, 16:37 • 3603 просмотра

Степан Гафтко

Новости Мира
Село
Столкновения
Reuters
Организация Объединенных Наций
Владимир Зеленский
Украина
Демократическая Республика Конго