На востоке ДР Конго повстанцы, связанные с «Исламским государством», убили 89 мирных жителей – ООН
Киев • УНН
Миротворческая миссия ООН MONUSCO сообщила о массовых нападениях повстанцев, связанных с "Исламским государством", на востоке ДР Конго. В результате серии атак погибли 89 гражданских, среди них женщины и дети. Об этом говорится в материале Reuters, пишет УНН.
Подробности
По данным миссии, боевики группировки ADF атаковали ряд населенных пунктов территории Луберо в провинции Северное Киву с 13 по 19 ноября. Среди убитых по меньшей мере 20 женщин, также есть неустановленное количество детей. В одном из самых жестоких нападений повстанцы ворвались в медицинский центр католической церкви в Бьямбве, где убили по меньшей мере 17 человек, в том числе женщин, пришедших за родовой помощью, и подожгли четыре палаты с пациентами.
В заявлении MONUSCO также отмечено, что повстанцы похищали местных жителей и разграбили медицинские ресурсы.
MONUSCO призывает конголезские власти немедленно начать независимые и достоверные расследования, чтобы установить виновников и соучастников этих массовых убийств и привлечь их к ответственности
Только в прошлом месяце местные чиновники сообщали о еще одном нападении ADF в Северном Киву, во время которого были убиты 19 мирных жителей в деревне Мукондо.
