Зеленский пригласил президента Конго в Украину

Эксклюзив
12:39
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Эксклюзив
12:36
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
10:33
россияне совершили самую масштабную атаку на газодобывающую инфраструктуру Украины - Нафтогаз
Эксклюзив
09:51
Национальное военное кладбище: когда достроят второй комплекс и новые детали
Эксклюзив
09:02
Цена мечты: сколько стоит вырастить профессионального футболиста
3 октября, 08:00
Блэкаут на ЗАЭС: в Минэнерго заявили, что на днях россияне уже ремонтировали один из дизель-генераторов
3 октября, 07:29
рф ночью атаковала энергетику в нескольких областях: под удар попала и газотранспортная инфраструктура
3 октября, 06:22
Шатдаун в США грозит задержками поставок оружия Украине - The Telegraph
3 октября, 06:14
Выборы в Чехии: популистская партия Бабиша лидирует в опросах, но у более мелких партий - ключи к правительству
2 октября, 23:18
Поставки американских ракет Tomahawk в Украину маловероятны - Reuters
Россия за сутки войны в Украине потеряла танк, бронемашину и 970 военных. 3 октября, 04:29
Полтавская область ночью подверглась массированной атаке рф: пострадали объекты энергетики. 3 октября, 05:27
Октябрьские работы в саду: какие культуры сажать под зиму. 3 октября, 05:32
Принц Уильям раскрыл свои планы относительно наследия и защиты детей от медиа. 3 октября, 07:40
От государственной измены до рейдерства: темная сторона работы детективов НАБУ. 12:41
От государственной измены до рейдерства: темная сторона работы детективов НАБУ12:41 • 10018 просмотра
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Эксклюзив
12:39 • 10521 просмотра
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
Эксклюзив
12:36 • 13632 просмотра
Национальное военное кладбище: когда достроят второй комплекс и новые детали
Эксклюзив
09:51 • 25403 просмотра
Цена мечты: сколько стоит вырастить профессионального футболистаPhoto
Эксклюзив
09:02 • 28068 просмотра
Владимир Зеленский
Елена Соседка
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Рустем Умеров
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Государственная граница Украины
Дания
Принц Уильям раскрыл свои планы относительно наследия и защиты детей от медиа. 3 октября, 07:40
Тарантино объединил "Убить Билла" в один четырехчасовой фильм с эксклюзивной анимацией. 2 октября, 13:33
Первая ИИ-актриса Тилли Норвуд вызвала скандал в Голливуде. 1 октября, 09:58
Звезда сериала "Эйфория" Эрик Дэйн борется с БАС: актер появился в инвалидной коляске. 1 октября, 07:33
Памела Андерсон удивила Париж новым образом во время Недели моды. 30 сентября, 18:48
Forbes
Ми-8
E-6 Mercury
Детонатор
Боеприпасы

Зеленский пригласил президента Конго в Украину

Киев • УНН

 • 806 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с Президентом Демократической Республики Конго Феликсом Чисекеди, поблагодарив за солидарность. Лидеры обсудили мир, суверенитет, территориальную целостность и развитие двусторонних отношений, в частности оборонное сотрудничество, агротехнологии и цифровизацию.

Зеленский пригласил президента Конго в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с Президентом Демократической Республики Конго Феликсом Чисекеди и пригласил в Украину, передает УНН со ссылкой на офис Президента.

Детали

Зеленский поблагодарил за солидарность с Украиной и украинцами.

Мы говорили о важности достижения мира, об уважении суверенитета и территориальной целостности и о развитии наших двусторонних отношений. Во время войны украинцы получили большой технологический опыт, и мы готовы им делиться 

- сообщил Президент.

Зеленский обсудил с Генсеком НАТО противодействие провокациям рф и следующий "Рамштайн"02.10.25, 18:51 • 3480 просмотров

По его словам, оборонное сотрудничество, агротехнологии, децентрализация энергетики, цифровизация государственных услуг – есть много сфер, в которых Украина готова к сотрудничеству.

ДРК заинтересована в этом, и мы договорились, что наши команды проработают все вопросы, необходимые для взаимовыгодного партнерства. Пригласил господина Президента приехать в Украину, чтобы встретиться лично и более подробно все обсудить 

- резюмировал Зеленский.

Зеленский обсудил с премьером Португалии новые пакеты помощи и восстановления Украины02.10.25, 21:38 • 3644 просмотра

Антонина Туманова

