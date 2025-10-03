Зеленский пригласил президента Конго в Украину
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с Президентом Демократической Республики Конго Феликсом Чисекеди, поблагодарив за солидарность. Лидеры обсудили мир, суверенитет, территориальную целостность и развитие двусторонних отношений, в частности оборонное сотрудничество, агротехнологии и цифровизацию.
Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с Президентом Демократической Республики Конго Феликсом Чисекеди и пригласил в Украину, передает УНН со ссылкой на офис Президента.
Детали
Зеленский поблагодарил за солидарность с Украиной и украинцами.
Мы говорили о важности достижения мира, об уважении суверенитета и территориальной целостности и о развитии наших двусторонних отношений. Во время войны украинцы получили большой технологический опыт, и мы готовы им делиться
По его словам, оборонное сотрудничество, агротехнологии, децентрализация энергетики, цифровизация государственных услуг – есть много сфер, в которых Украина готова к сотрудничеству.
ДРК заинтересована в этом, и мы договорились, что наши команды проработают все вопросы, необходимые для взаимовыгодного партнерства. Пригласил господина Президента приехать в Украину, чтобы встретиться лично и более подробно все обсудить
