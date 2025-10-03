Зеленський запросив президента Конго до України

Президент України Володимир Зеленський поговорив із Президентом Демократичної Республіки Конго Феліксом Чісекеді і запросив в Україну, передає УНН із посиланням на офіс Президента.

Зеленський подякував за солідарність з Україною та українцями.

Ми говорили про важливість досягнення миру, про повагу до суверенітету й територіальної цілісності та про розвиток наших двосторонніх відносин. У час війни українці здобули великий технологічний досвід, і ми готові ним ділитися

За його словами, оборонне співробітництво, агротехнології, децентралізація енергетики, цифровізація державних послуг – є багато сфер, у яких Україна готова до співпраці.

ДРК зацікавлена в цьому, і ми домовилися, що наші команди опрацюють усі питання, необхідні для взаємовигідного партнерства. Запросив пана Президента приїхати в Україну, щоб зустрітися особисто й більш детально все обговорити