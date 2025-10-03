Зеленський запросив президента Конго до України
Президент України Володимир Зеленський провів розмову з Президентом Демократичної Республіки Конго Феліксом Чісекеді, подякувавши за солідарність. Лідери обговорили мир, суверенітет, територіальну цілісність та розвиток двосторонніх відносин, зокрема оборонне співробітництво, агротехнології та цифровізацію.
Президент України Володимир Зеленський поговорив із Президентом Демократичної Республіки Конго Феліксом Чісекеді і запросив в Україну, передає УНН із посиланням на офіс Президента.
Деталі
Зеленський подякував за солідарність з Україною та українцями.
Ми говорили про важливість досягнення миру, про повагу до суверенітету й територіальної цілісності та про розвиток наших двосторонніх відносин. У час війни українці здобули великий технологічний досвід, і ми готові ним ділитися
За його словами, оборонне співробітництво, агротехнології, децентралізація енергетики, цифровізація державних послуг – є багато сфер, у яких Україна готова до співпраці.
ДРК зацікавлена в цьому, і ми домовилися, що наші команди опрацюють усі питання, необхідні для взаємовигідного партнерства. Запросив пана Президента приїхати в Україну, щоб зустрітися особисто й більш детально все обговорити
