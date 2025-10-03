$41.280.05
Ексклюзив
12:39 • 11462 перегляди
Держбюджет-2026 рік: голова бюджетного комітету ВР озвучила основний виклик
Ексклюзив
12:36 • 15137 перегляди
Що буде з курсом долара та євро: прогноз на 2026 рік
10:33 • 13098 перегляди
3 жовтня, 06:22 • 16058 перегляди
Шатдаун у США загрожує затримками постачання зброї Україні - The Telegraph
Ексклюзив
09:51 • 26438 перегляди
Національне військове кладовище: коли добудують другий комплекс та нові деталі
Ексклюзив
09:02 • 28749 перегляди
Ціна мрії: скільки коштує виростити професійного футболістаPhoto
3 жовтня, 08:00 • 19092 перегляди
Блекаут на ЗАЕС: в Міненерго заявили, що днями росіяни вже ремонтували один з дизель-генераторів
3 жовтня, 07:29 • 19517 перегляди
рф вночі атакувала енергетику в кількох областях: під удар потрапила і газотранспортна інфраструктура
3 жовтня, 06:22 • 16058 перегляди
Шатдаун у США загрожує затримками постачання зброї Україні - The Telegraph
3 жовтня, 06:14 • 15315 перегляди
Вибори у Чехії: популістська партія Бабіша лідирує в опитуваннях, але у дрібніших партій - ключі до уряду
2 жовтня, 23:18 • 18175 перегляди
Поставки американських ракет Tomahawk в Україну малоймовірні - Reuters
Держбюджет-2026 рік: голова бюджетного комітету ВР озвучила основний виклик
Ексклюзив
12:39 • 11462 перегляди
Що буде з курсом долара та євро: прогноз на 2026 рік
Ексклюзив
12:36 • 15137 перегляди
Національне військове кладовище: коли добудують другий комплекс та нові деталі
Ексклюзив
09:51 • 26438 перегляди
Зеленський запросив президента Конго до України

Київ • УНН

 • 940 перегляди

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з Президентом Демократичної Республіки Конго Феліксом Чісекеді, подякувавши за солідарність. Лідери обговорили мир, суверенітет, територіальну цілісність та розвиток двосторонніх відносин, зокрема оборонне співробітництво, агротехнології та цифровізацію.

Зеленський запросив президента Конго до України

Президент України Володимир Зеленський поговорив із Президентом Демократичної Республіки Конго Феліксом Чісекеді і запросив в Україну, передає УНН із посиланням на офіс Президента.

Деталі

Зеленський подякував за солідарність з Україною та українцями.

Ми говорили про важливість досягнення миру, про повагу до суверенітету й територіальної цілісності та про розвиток наших двосторонніх відносин. У час війни українці здобули великий технологічний досвід, і ми готові ним ділитися 

- повідомив Президент.

Зеленський обговорив з Генсеком НАТО протидію провокаціям рф та наступний "Рамштайн"02.10.25, 18:51 • 3490 переглядiв

За його словами, оборонне співробітництво, агротехнології, децентралізація енергетики, цифровізація державних послуг – є багато сфер, у яких Україна готова до співпраці.

ДРК зацікавлена в цьому, і ми домовилися, що наші команди опрацюють усі питання, необхідні для взаємовигідного партнерства. Запросив пана Президента приїхати в Україну, щоб зустрітися особисто й більш детально все обговорити 

- резюмував Зеленський.

Зеленський обговорив з прем'єром Португалії нові пакети допомоги та відновлення України02.10.25, 21:38 • 3650 переглядiв

Антоніна Туманова

Політика
Електроенергія
Володимир Зеленський
Україна
Демократична Республіка Конго