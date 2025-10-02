Зеленський обговорив з прем'єром Португалії нові пакети допомоги та відновлення України

$41.220.08
48.370.07
ukenru
18:06 • 6574 перегляди
Україна розриває дипломатичні відносини з Нікарагуа - МЗС
Ексклюзив
13:54 • 19225 перегляди
Онлайн-моніторинг азартних ігор: в PlayCity пояснили, як працюватиме і коли запуск
Ексклюзив
2 жовтня, 13:45 • 23790 перегляди
"Не ангели святі": Експерт пояснив, чому потрібно посилити контроль за НАБУ
2 жовтня, 13:08 • 15440 перегляди
Україна повернула 185 захисників з російського полону, серед них оборонці Маріуполя і ЧАЕС - ЗеленськийPhoto
Ексклюзив
2 жовтня, 12:31 • 18516 перегляди
Як українцям за кордоном здати ДНК-зразки для пошуку безвісти зниклих: в МВС дали відповідь
2 жовтня, 09:13 • 24650 перегляди
Зеленський у Данії: Україна пропонує європейську "Стіну дронів", яка має існувати у всій Європі, а не лише в одній країні
2 жовтня, 07:38 • 29076 перегляди
Одесу під час негоди було затоплено повністю: створено комісію для перевірки причин трагедії
2 жовтня, 06:36 • 30680 перегляди
Модернізація російських ракет випереджає українську систему захисту Patriot - Financial Times
2 жовтня, 05:53 • 27245 перегляди
США нададуть Україні розвіддані для діпстрайків всередині рф - WSJ
2 жовтня, 05:30 • 50497 перегляди
"Динамо" - "Крістал Пелас", "Абердін" - "Шахтар": українські клуби стартують у Лізі конференцій Photo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+7°
1.1м/с
90%
757мм
Популярнi новини
Права акціонерів банків, що виводяться з ринку, проти вседозволеності НБУ: українська реальність і досвід ЄС2 жовтня, 11:28 • 32727 перегляди
День оселедця: п'ять апетитних рибних стравPhoto2 жовтня, 11:55 • 31031 перегляди
Чому турецька модель "одна аптека - один фармацевт" небезпечна для України і до чого тут росія?2 жовтня, 12:21 • 22333 перегляди
"Мадяр" оголосив про масштабне переформатування та збільшення Сил Безпілотних Систем ЗСУ2 жовтня, 13:03 • 14032 перегляди
Тарантіно об’єднав "Убити Білла" в один чотиригодинний фільм із ексклюзивною анімацією 2 жовтня, 13:33 • 10650 перегляди
Публікації
Чому турецька модель "одна аптека - один фармацевт" небезпечна для України і до чого тут росія?2 жовтня, 12:21 • 22335 перегляди
День оселедця: п'ять апетитних рибних стравPhoto2 жовтня, 11:55 • 31035 перегляди
Права акціонерів банків, що виводяться з ринку, проти вседозволеності НБУ: українська реальність і досвід ЄС2 жовтня, 11:28 • 32729 перегляди
День учителя 2025: що подарувати педагогу2 жовтня, 07:31 • 45830 перегляди
"Динамо" - "Крістал Пелас", "Абердін" - "Шахтар": українські клуби стартують у Лізі конференцій Photo2 жовтня, 05:30 • 50498 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Метте Фредеріксен
Емманюель Макрон
Фрідріх Мерц
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Данія
Державний кордон України
Туреччина
Реклама
УНН Lite
Тарантіно об’єднав "Убити Білла" в один чотиригодинний фільм із ексклюзивною анімацією 2 жовтня, 13:33 • 10651 перегляди
Перша ШІ-акторка Тіллі Норвуд викликала скандал у Голлівуді Photo1 жовтня, 09:58 • 56440 перегляди
Зірка серіалу "Ейфорія" Ерік Дейн бореться з БАС: актор з'явився в інвалідному візкуVideo1 жовтня, 07:33 • 64458 перегляди
Памела Андерсон здивувала Париж новим образом під час Тижня моди30 вересня, 18:48 • 46103 перегляди
Названо 50 найкращих ресторанів США та Канади: в яких містах вони розташовані30 вересня, 14:16 • 48567 перегляди
Актуальне
Forbes
E-6 Mercury
Детонатор
Боєприпаси
Ейфелева вежа

Зеленський обговорив з прем'єром Португалії нові пакети допомоги та відновлення України

Київ • УНН

 • 1136 перегляди

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Прем’єр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру. Вони обговорили нові пакети допомоги, готовність Португалії взяти участь у відновленні України та фінансову допомогу для Шкіл Супергероїв.

Зеленський обговорив з прем'єром Португалії нові пакети допомоги та відновлення України

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Прем’єр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру. Обговорили нові пакети допомоги та готовність Португалії взяти участь у відновленні України, передає УНН із посиланням на ОП.

Деталі

Глава держави подякував Португалії за послідовну підтримку України із самого початку повномасштабного російського вторгнення та окремо відзначив фінансову допомогу для Шкіл Супергероїв у лікарнях Чернігова та Черкас.

Сторони обговорили подальшу оборонну підтримку, зокрема нові пакети допомоги.

Спільний повітряний щит від російських загроз та реалізація PURL: про що говорили лідери України, Данії, Франції, Німеччини та Польщі02.10.25, 20:39 • 1550 переглядiв

Зеленський закликав Португалію долучитися до ініціативи PURL. Крім того, лідери говорили про розвиток інструменту SAFE і можливості, які він дає для посилення оборонних спроможностей.

Лідери окремо обговорили готовність Португалії взяти участь у відновленні України.

Зеленський запросив Луїша Монтенегру відвідати нашу країну з візитом.

Зеленський обговорив євроінтеграцію України, "Стіну дронів" та санкції з лідерами ЄС02.10.25, 16:35 • 1974 перегляди

Антоніна Туманова

Політика
Луїш Монтенегру
благодійність
Португалія
Володимир Зеленський
Україна
Чернігів
Черкаси