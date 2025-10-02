Зеленський обговорив з прем'єром Португалії нові пакети допомоги та відновлення України

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Прем’єр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру. Обговорили нові пакети допомоги та готовність Португалії взяти участь у відновленні України, передає УНН із посиланням на ОП.

Деталі

Глава держави подякував Португалії за послідовну підтримку України із самого початку повномасштабного російського вторгнення та окремо відзначив фінансову допомогу для Шкіл Супергероїв у лікарнях Чернігова та Черкас.

Сторони обговорили подальшу оборонну підтримку, зокрема нові пакети допомоги.

Спільний повітряний щит від російських загроз та реалізація PURL: про що говорили лідери України, Данії, Франції, Німеччини та Польщі

Зеленський закликав Португалію долучитися до ініціативи PURL. Крім того, лідери говорили про розвиток інструменту SAFE і можливості, які він дає для посилення оборонних спроможностей.

Лідери окремо обговорили готовність Португалії взяти участь у відновленні України.

Зеленський запросив Луїша Монтенегру відвідати нашу країну з візитом.

Зеленський обговорив євроінтеграцію України, "Стіну дронів" та санкції з лідерами ЄС