Зеленский обсудил с премьером Португалии новые пакеты помощи и восстановления Украины
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру. Они обсудили новые пакеты помощи, готовность Португалии принять участие в восстановлении Украины и финансовую помощь для Школ Супергероев.
Детали
Глава государства поблагодарил Португалию за последовательную поддержку Украины с самого начала полномасштабного российского вторжения и отдельно отметил финансовую помощь для Школ Супергероев в больницах Чернигова и Черкасс.
Стороны обсудили дальнейшую оборонную поддержку, в том числе новые пакеты помощи.
Зеленский призвал Португалию присоединиться к инициативе PURL. Кроме того, лидеры говорили о развитии инструмента SAFE и возможностях, которые он дает для усиления оборонных возможностей.
Лидеры отдельно обсудили готовность Португалии принять участие в восстановлении Украины.
Зеленский пригласил Луиша Монтенегру посетить нашу страну с визитом.
