Зеленский обсудил с премьером Португалии новые пакеты помощи и восстановления Украины

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру. Обсудили новые пакеты помощи и готовность Португалии принять участие в восстановлении Украины, передает УНН со ссылкой на ОП.

Детали

Глава государства поблагодарил Португалию за последовательную поддержку Украины с самого начала полномасштабного российского вторжения и отдельно отметил финансовую помощь для Школ Супергероев в больницах Чернигова и Черкасс.

Стороны обсудили дальнейшую оборонную поддержку, в том числе новые пакеты помощи.

Зеленский призвал Португалию присоединиться к инициативе PURL. Кроме того, лидеры говорили о развитии инструмента SAFE и возможностях, которые он дает для усиления оборонных возможностей.

Лидеры отдельно обсудили готовность Португалии принять участие в восстановлении Украины.

Зеленский пригласил Луиша Монтенегру посетить нашу страну с визитом.

