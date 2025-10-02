$41.220.08
18:06 • 5512 просмотра
Украина разрывает дипломатические отношения с Никарагуа - МИД
Эксклюзив
13:54 • 18196 просмотра
Онлайн-мониторинг азартных игр: в PlayCity объяснили, как будет работать и когда запуск
Эксклюзив
13:45 • 23259 просмотра
"Не ангелы святые": Эксперт объяснил, почему нужно усилить контроль за НАБУ
2 октября, 13:08 • 14938 просмотра
Украина вернула 185 защитников из российского плена, среди них защитники Мариуполя и ЧАЭС - ЗеленскийPhoto
Эксклюзив
2 октября, 12:31 • 18137 просмотра
Как украинцам за границей сдать ДНК-образцы для поиска без вести пропавших: в МВД дали ответ
2 октября, 09:13 • 24545 просмотра
Зеленский в Дании: Украина предлагает европейскую "Стену дронов", которая должна существовать по всей Европе, а не только в одной стране
2 октября, 07:38 • 29002 просмотра
Одесса во время непогоды была затоплена полностью: создана комиссия для проверки причин трагедии
2 октября, 06:36 • 30640 просмотра
Модернизация российских ракет опережает украинскую систему защиты Patriot - Financial Times
2 октября, 05:53 • 27233 просмотра
США предоставят Украине разведданные для дипстрайков внутри рф - WSJ
2 октября, 05:30 • 50182 просмотра
"Динамо" - "Кристал Пэлас", "Абердин" - "Шахтер": украинские клубы стартуют в Лиге конференцийPhoto
Зеленский обсудил с премьером Португалии новые пакеты помощи и восстановления Украины

Киев • УНН

 • 876 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру. Они обсудили новые пакеты помощи, готовность Португалии принять участие в восстановлении Украины и финансовую помощь для Школ Супергероев.

Зеленский обсудил с премьером Португалии новые пакеты помощи и восстановления Украины

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру. Обсудили новые пакеты помощи и готовность Португалии принять участие в восстановлении Украины, передает УНН со ссылкой на ОП.

Детали

Глава государства поблагодарил Португалию за последовательную поддержку Украины с самого начала полномасштабного российского вторжения и отдельно отметил финансовую помощь для Школ Супергероев в больницах Чернигова и Черкасс.

Стороны обсудили дальнейшую оборонную поддержку, в том числе новые пакеты помощи.

Совместный воздушный щит от российских угроз и реализация PURL: о чем говорили лидеры Украины, Дании, Франции, Германии и Польши02.10.25, 20:39 • 1454 просмотра

Зеленский призвал Португалию присоединиться к инициативе PURL. Кроме того, лидеры говорили о развитии инструмента SAFE и возможностях, которые он дает для усиления оборонных возможностей.

Лидеры отдельно обсудили готовность Португалии принять участие в восстановлении Украины.

Зеленский пригласил Луиша Монтенегру посетить нашу страну с визитом.

Зеленский обсудил евроинтеграцию Украины, "Стену дронов" и санкции с лидерами ЕС02.10.25, 16:35 • 1938 просмотров

Антонина Туманова

Политика
Луиш Монтенегру
благотворительность
Португалия
Владимир Зеленский
Украина
Чернигов
Черкассы