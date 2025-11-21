$42.150.06
Україна може опинитися перед дуже складним вибором: втрата гідності або ризик втрати ключового партнера - Зеленський
13:06 • 9138 перегляди
США ставлять Україні ультиматум щодо мирного плану: загроза припинення постачання зброї та розвідданих - Reuters
12:43 • 11284 перегляди
Циклон принесе сніг та ожеледицю на захід, по Україні температурні контрасти - синоптик
11:38 • 21867 перегляди
"Смерть за великі гроші": історії клієнтів скандальної одеської клініки Odrex
10:22 • 17647 перегляди
В НАБУ прокоментували повідомлення про допит ексміністра юстиції Галущенка
09:41 • 23863 перегляди
Ціни на газ у Європі та нафта падають на тлі мирного плану Трампа між Україною та рф
21 листопада, 05:29
21 листопада, 05:29 • 24425 перегляди
США пропонують Україні безпекові гарантії за моделлю НАТО: деталі "мирного плану" Трампа
21 листопада, 04:00
21 листопада, 04:00 • 29642 перегляди
Велика Британія готує війська для розміщення в Україні на тлі нового раунду переговорів із США
21 листопада, 04:07
21 листопада, 04:07 • 47039 перегляди
День гідності і Свободи: події, які змінили історію України
21 листопада, 01:12
21 листопада, 01:12 • 23237 перегляди
В Радбезі ООН Україна заявила про готовність розглядати мирний план США, але не поступиться суверенітетом і територією
На сході ДР Конго повстанці, пов’язані з "Ісламською державою", вбили 89 мирних жителів – ООН

Київ • УНН

 • 322 перегляди

Повстанці, пов'язані з "Ісламською державою" у ДР Конго масово нападають на людей. Загинули 89 цивільних, серед них жінки та діти, внаслідок атак з 13 по 19 листопада.

На сході ДР Конго повстанці, пов’язані з "Ісламською державою", вбили 89 мирних жителів – ООН
Фото: Аfricanews

Миротворча місія ООН MONUSCO повідомила про масові напади повстанців, пов’язаних з "Ісламською державою", на сході ДР Конго. Унаслідок серії атак загинули 89 цивільних, серед них жінки та діти. Про це йдеться у матеріалі Reuters, пише УНН.

Деталі

За даними місії, бойовики угруповання ADF атакували низку населених пунктів території Луберо в провінції Північне Ківу з 13 по 19 листопада. Серед убитих щонайменше 20 жінок, також є невстановлена кількість дітей. В одному з найбільш жорстоких нападів повстанці увірвалися до медичного центру католицької церкви в Б'ямбве, де вбили щонайменше 17 людей, зокрема жінок, які прийшли на пологову допомогу, та підпалили чотири палати з пацієнтами.

Зеленський запросив президента Конго до України03.10.25, 16:06 • 2749 переглядiв

У заяві MONUSCO також зазначено, що повстанці викрадали місцевих мешканців та розграбували медичні ресурси.

MONUSCO закликає конголезьку владу негайно розпочати незалежні та достовірні розслідування, щоб встановити винуватців та співучасників цих масових вбивств і притягнути їх до відповідальності 

– наголосили в місії.

Лише минулого місяця місцеві чиновники повідомляли про ще один напад ADF у Північному Ківу, під час якого були вбиті 19 мирних жителів у селі Мукондо.

Понад 70 загиблих: ісламісти атакували мирних жителів у ДР Конго 09.09.25, 16:37 • 3541 перегляд

Степан Гафтко

