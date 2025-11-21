На сході ДР Конго повстанці, пов’язані з "Ісламською державою", вбили 89 мирних жителів – ООН
Київ • УНН
Повстанці, пов'язані з "Ісламською державою" у ДР Конго масово нападають на людей. Загинули 89 цивільних, серед них жінки та діти, внаслідок атак з 13 по 19 листопада.
Миротворча місія ООН MONUSCO повідомила про масові напади повстанців, пов’язаних з "Ісламською державою", на сході ДР Конго. Унаслідок серії атак загинули 89 цивільних, серед них жінки та діти. Про це йдеться у матеріалі Reuters, пише УНН.
Деталі
За даними місії, бойовики угруповання ADF атакували низку населених пунктів території Луберо в провінції Північне Ківу з 13 по 19 листопада. Серед убитих щонайменше 20 жінок, також є невстановлена кількість дітей. В одному з найбільш жорстоких нападів повстанці увірвалися до медичного центру католицької церкви в Б'ямбве, де вбили щонайменше 17 людей, зокрема жінок, які прийшли на пологову допомогу, та підпалили чотири палати з пацієнтами.
Зеленський запросив президента Конго до України03.10.25, 16:06 • 2749 переглядiв
У заяві MONUSCO також зазначено, що повстанці викрадали місцевих мешканців та розграбували медичні ресурси.
MONUSCO закликає конголезьку владу негайно розпочати незалежні та достовірні розслідування, щоб встановити винуватців та співучасників цих масових вбивств і притягнути їх до відповідальності
Лише минулого місяця місцеві чиновники повідомляли про ще один напад ADF у Північному Ківу, під час якого були вбиті 19 мирних жителів у селі Мукондо.
Понад 70 загиблих: ісламісти атакували мирних жителів у ДР Конго 09.09.25, 16:37 • 3541 перегляд