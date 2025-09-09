Понад 70 загиблих: ісламісти атакували мирних жителів у ДР Конго

Чергова різанина мирних жителів у Демократичній Республіці Конго, де багато років триває боротьба за контроль над критичною сировиною. Понад 70 людей загинули внаслідок нападу ісламістського ополчення ADF на сході країни, передає УНН із посиланням на Tagesschau, ORF та Аctualité.

Деталі

У ніч з понеділка на вівторок, 9 вересня, понад 70 людей загинули в результаті нападу бойовиків ісламістського угрупування ADF у селі Нтойо, в секторі Бапере (територія Луберо) в Північному Ківу, ДР Конго.

Як повідомляють свідки, напад розпочався в понеділок ввечері близько 22:00. за місцевим часом, на місце жалоби, де зібралися десятки людей, переважно члени сім'ї.

Очевидці повідомляють про жахливе насильство.

Ісламісти напали на людей з рушницями, сокирами та мачете.

Те, що я бачив, було жахливо. Вони вбили майже всіх, хто зібрався на місці жалоби – з жалем повідомив парафіяльний священик Мангуреджіпи, який повернувся з Нтойо.

За даними поліції, наразі знайдено 71 загиблого, а десятки тих, хто вижив, доставлено до лікарень.

Довідка

У багатій на сировину східній частині Демократичної Республіки Конго вже багато років панує насильство. Багато озброєних угруповань борються там за місцевий вплив і контроль над сировиною, такою як колтан, мідь і кобальт.

Щодо походження ADF

ADF утворилась в Уганді, що в Східній Африці. Метою організації досі є спроби створити ісламську державу. Після військової поразки бойовики втекли в ліси сусідньої країни Конго. Майже 30 років бойовики ADF постійно здійснюють напади на християнські села та церкви. Група наразі пов'язана з терористичною організацією "Ісламська держава" (ІД).

Нагадаємо

УНН повідомляв, що у липні 2025 року, на сході Конго бойовики угруповання ADF, пов’язаного з "Ісламською державою", атакували церкву. Озброєні автоматами та мачете, вони вбили щонайменше 38 людей.

