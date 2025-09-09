Понад 70 загиблих: ісламісти атакували мирних жителів у ДР Конго

$41.250.03
48.380.22
ukenru
Ексклюзив
07:55 • 31178 перегляди
У росії внаслідок вибухів виведено з ладу магістральний нафтопровід і регіональний газогінPhoto
Ексклюзив
9 вересня, 07:10 • 54893 перегляди
Незламний бізнес. Імпортер “Heel” відновлює роботу після прямого влучання російського дронаPhoto
Ексклюзив
9 вересня, 07:01 • 49095 перегляди
Чи варто купувати квартиру восени: експерт розповів про ціни та ризики на ринку нерухомостіPhoto
9 вересня, 06:31 • 30825 перегляди
Кабмін оновив правила бронювання та мобілізації: акцент на оборонних підприємствах і уточнення процедур
8 вересня, 21:35 • 27615 перегляди
США завершують співпрацю з Європою у протидії дезінформації з боку росії, Китаю та Ірану
8 вересня, 17:31 • 27099 перегляди
Ворог атакував будівлю Кабміну ракетою "Іскандер" - Єрмак
8 вересня, 16:59 • 39185 перегляди
Єрмак обговорив з Рубіо безпекові гарантії та посилення санкцій проти рф
8 вересня, 15:42 • 56394 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України проведе другий поєдинок у кваліфікації проти Азербайджану PhotoVideo
8 вересня, 12:50 • 29066 перегляди
Генсек НАТО вирушить до Лондона на зустріч у форматі "Рамштайн" 9 вересня
8 вересня, 12:30 • 50579 перегляди
У росії атакували військову частину, яка здійснювала воєнні злочини у Бучі: є загиблі та пораненіPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+25°
3.4м/с
43%
753мм
Популярнi новини
Шпигунська мережа білорусі викрита в Європі: деталі операції9 вересня, 03:49 • 12951 перегляди
На ТОТ шукають зрадників, що допомагають відбирати житло в українців - ЦНС9 вересня, 05:16 • 11917 перегляди
Apple готується представити iPhone 17: як і коли дивитися презентацію9 вересня, 07:22 • 33454 перегляди
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion WeekPhoto9 вересня, 07:45 • 25239 перегляди
Порошенко ставить рекорди в збагаченні – лише за серпень задекларував майже 1 млрд: до війни він таку суму заробляв за 6 років12:18 • 4700 перегляди
Публікації
Apple готується представити iPhone 17: як і коли дивитися презентацію9 вересня, 07:22 • 33548 перегляди
Незламний бізнес. Імпортер “Heel” відновлює роботу після прямого влучання російського дронаPhoto
Ексклюзив
9 вересня, 07:10 • 54893 перегляди
Чи варто купувати квартиру восени: експерт розповів про ціни та ризики на ринку нерухомостіPhoto
Ексклюзив
9 вересня, 07:01 • 49095 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України проведе другий поєдинок у кваліфікації проти Азербайджану PhotoVideo8 вересня, 15:42 • 56394 перегляди
AН-32П Firekiller: український літак гасить масштабні пожежі за кордоном8 вересня, 13:06 • 47839 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Денис Шмигаль
Віталій Кличко
Дональд Туск
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Непал
Державний кордон України
Індія
Реклама
УНН Lite
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion WeekPhoto9 вересня, 07:45 • 25309 перегляди
Applе представить iPhone 17 на "Awe Dropping": чи очікувати на "революційні" зміни?8 вересня, 15:39 • 29416 перегляди
Фільм "Нюрнберг" з Расселом Кроу та Лео Вудоллом претендує на "Оскар" та вже здивував критиків Photo8 вересня, 15:06 • 28356 перегляди
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде8 вересня, 06:53 • 97392 перегляди
Джессі Джей повернулася на сцену після операції з лікування раку: вона виступила разом із дворічним синомPhoto7 вересня, 08:47 • 54402 перегляди
Актуальне
Шахед-136
E-6 Mercury
Детонатор
Боєприпаси
Ейфелева вежа

Понад 70 загиблих: ісламісти атакували мирних жителів у ДР Конго

Київ • УНН

 • 158 перегляди

Понад 70 людей загинули внаслідок нападу ісламістського угруповання ADF на сході ДР Конго. Напад стався в селі Нтойо, де бойовики атакували місце жалоби, використовуючи рушниці, сокири та мачете.

Понад 70 загиблих: ісламісти атакували мирних жителів у ДР Конго

Чергова різанина мирних жителів у Демократичній Республіці Конго, де багато років триває боротьба за контроль над критичною сировиною. Понад 70 людей загинули внаслідок нападу ісламістського ополчення ADF на сході країни, передає УНН із посиланням на Tagesschau, ORF та Аctualité.

Деталі

У ніч з понеділка на вівторок, 9 вересня, понад 70 людей загинули в результаті нападу бойовиків ісламістського угрупування ADF у селі Нтойо, в секторі Бапере (територія Луберо) в Північному Ківу, ДР Конго.

Як повідомляють свідки, напад розпочався в понеділок ввечері близько 22:00. за місцевим часом, на місце жалоби, де зібралися десятки людей, переважно члени сім'ї.

Очевидці повідомляють про жахливе насильство. 

Ісламісти напали на людей з рушницями, сокирами та мачете.

Те, що я бачив, було жахливо. Вони вбили майже всіх, хто зібрався на місці жалоби

– з жалем повідомив парафіяльний священик Мангуреджіпи, який повернувся з Нтойо.

За даними поліції, наразі знайдено 71 загиблого, а десятки тих, хто вижив, доставлено до лікарень.

Довідка

У багатій на сировину східній частині Демократичної Республіки Конго вже багато років панує насильство. Багато озброєних угруповань борються там за місцевий вплив і контроль над сировиною, такою як колтан, мідь і кобальт.

Щодо походження ADF

ADF утворилась в Уганді, що в Східній Африці. Метою організації досі є спроби створити ісламську державу. Після військової поразки бойовики втекли в ліси сусідньої країни Конго. Майже 30 років бойовики ADF постійно здійснюють напади на християнські села та церкви. Група наразі пов'язана з терористичною організацією "Ісламська держава" (ІД).

Нагадаємо

УНН повідомляв, що у липні 2025 року, на сході Конго бойовики угруповання ADF, пов’язаного з "Ісламською державою", атакували церкву. Озброєні автоматами та мачете, вони вбили щонайменше 38 людей.

Бойові дії у Гомі: Схід Конго охопила нова хвиля насильства13.04.25, 02:37 • 4842 перегляди

Ігор Тележніков

Новини Світу
Уганда
Демократична Республіка Конго