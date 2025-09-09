Более 70 погибших: исламисты атаковали мирных жителей в ДР Конго

Очередная резня мирных жителей в Демократической Республике Конго, где много лет продолжается борьба за контроль над критически важным сырьем. Более 70 человек погибли в результате нападения исламистского ополчения ADF на востоке страны, передает УНН со ссылкой на Tagesschau, ORF и Actualité.

Детали

В ночь с понедельника на вторник, 9 сентября, более 70 человек погибли в результате нападения боевиков исламистской группировки ADF в деревне Нтойо, в секторе Бапере (территория Луберо) в Северном Киву, ДР Конго.

Как сообщают свидетели, нападение началось в понедельник вечером около 22:00 по местному времени, на месте траура, где собрались десятки людей, преимущественно члены семьи.

Очевидцы сообщают об ужасающем насилии.

Исламисты напали на людей с ружьями, топорами и мачете.

То, что я видел, было ужасно. Они убили почти всех, кто собрался на месте траура – с сожалением сообщил приходской священник Мангуреджипы, вернувшийся из Нтойо.

По данным полиции, на данный момент найден 71 погибший, а десятки выживших доставлены в больницы.

Справка

В богатой сырьем восточной части Демократической Республики Конго уже много лет царит насилие. Многие вооруженные группировки борются там за местное влияние и контроль над сырьем, таким как колтан, медь и кобальт.

О происхождении ADF

ADF образовалась в Уганде, в Восточной Африке. Целью организации до сих пор являются попытки создать исламское государство. После военного поражения боевики бежали в леса соседней страны Конго. Почти 30 лет боевики ADF постоянно совершают нападения на христианские деревни и церкви. Группа в настоящее время связана с террористической организацией "Исламское государство" (ИГ).

Напомним

УНН сообщал, что в июле 2025 года, на востоке Конго боевики группировки ADF, связанной с "Исламским государством", атаковали церковь. Вооруженные автоматами и мачете, они убили по меньшей мере 38 человек.

