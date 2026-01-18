Мамади Думбуя официально стал президентом Гвинеи после четырех лет военного переходного периода
Мамади Думбуя принес присягу президента Гвинеи на семилетний срок в столице Конакри. Он возглавил страну после путча 2021 года и победил на выборах.
В столице Гвинеи, городе Конакри, состоялась торжественная церемония инаугурации Мамади Думбуи. Бывший лидер военной хунты принес присягу президента на семилетний срок, что знаменует формальное возвращение страны к конституционному порядку после переворота 2021 года. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
41-летний Думбуя, бывший командир спецподразделений, возглавил страну в результате путча, свергнув тогдашнего президента Альфу Конде. В конце 2025 года он победил на выборах с огромным преимуществом, обойдя восьмерых соперников. Стоит отметить, что ключевые фигуры оппозиции к участию в гонке допущены не были.
На церемонии присутствовали лидеры нескольких африканских государств, в частности президенты Руанды, Габона, Гамбии и Мали.
Приоритеты нового срока
В своей инаугурационной речи Думбуя подчеркнул важность построения прозрачной государственной системы и поддержки прав женщин.
Мы создадим сильные, надежные институты, посвященные исключительно служению общему благу. Этот срок предназначен для женщин, потому что не может быть устойчивого развития без полноценного участия женщин
Экономическое значение
Гвинея остается ключевым игроком на мировом рынке металлов как крупнейший экспортер бокситов. Кроме того, на территории страны расположено месторождение "Симанду" – одно из крупнейших в мире залежей железной руды, разработку которого ведут совместно с корпорацией "Rio Tinto Plc" и китайскими консорциумами.
