Мамади Думбуя официально стал президентом Гвинеи после четырех лет военного переходного периода

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Мамади Думбуя принес присягу президента Гвинеи на семилетний срок в столице Конакри. Он возглавил страну после путча 2021 года и победил на выборах.

Мамади Думбуя официально стал президентом Гвинеи после четырех лет военного переходного периода

В столице Гвинеи, городе Конакри, состоялась торжественная церемония инаугурации Мамади Думбуи. Бывший лидер военной хунты принес присягу президента на семилетний срок, что знаменует формальное возвращение страны к конституционному порядку после переворота 2021 года. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

41-летний Думбуя, бывший командир спецподразделений, возглавил страну в результате путча, свергнув тогдашнего президента Альфу Конде. В конце 2025 года он победил на выборах с огромным преимуществом, обойдя восьмерых соперников. Стоит отметить, что ключевые фигуры оппозиции к участию в гонке допущены не были.

На церемонии присутствовали лидеры нескольких африканских государств, в частности президенты Руанды, Габона, Гамбии и Мали.

Приоритеты нового срока

В своей инаугурационной речи Думбуя подчеркнул важность построения прозрачной государственной системы и поддержки прав женщин.

Мы создадим сильные, надежные институты, посвященные исключительно служению общему благу. Этот срок предназначен для женщин, потому что не может быть устойчивого развития без полноценного участия женщин

– заявил Мамади Думбуя.

Экономическое значение

Гвинея остается ключевым игроком на мировом рынке металлов как крупнейший экспортер бокситов. Кроме того, на территории страны расположено месторождение "Симанду" – одно из крупнейших в мире залежей железной руды, разработку которого ведут совместно с корпорацией "Rio Tinto Plc" и китайскими консорциумами. 

Степан Гафтко

