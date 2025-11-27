Переворот в Гвинее-Бисау: военные назначили нового лидера хунты после силового захвата власти

В четверг солдаты в Гвинее-Бисау объявили о новом лидере хунты в стране, закрепив силовой захват власти, который начался после президентских выборов в стране, передает УНН со ссылкой на AP.

Детали

Высшее военное командование назначило генерала Хорту Н'Та главой военного правительства, которое будет контролировать годичный переходный период, согласно декларации, объявленной по государственному телевидению.

Н'Та был начальником штаба армии до переворота и близким союзником свергнутого президента Умаро Сиссоко Эмбало.

Местонахождение Эмбало в четверг оставалось неизвестным. В среду он сообщил французским СМИ, что его арестовали солдаты, когда выстрелы прозвучали возле президентского дворца.

Тем временем оппозиция утверждала, что Эмбало сфабриковал переворот, чтобы избежать поражения на президентских выборах в воскресенье, где доминировала оппозиция.

Военный захват власти и сообщения об аресте Эмбало были "сфабрикованы", чтобы сорвать результаты выборов, которые ожидаются в четверг, по словам его соперника Фернандо Диаса, который, как и Эмбало, утверждал, что выиграл голосование.

Впрочем Associated Press отмечает, что не смогло независимо проверить заявления Диаша, члена Партии социального обновления.

Оппозиционная Африканская партия за независимость Гвинеи и Кабо-Верде и Диаш призвали жителей устроить протесты против переворота и требовать обнародования результатов выборов. Но утром в четверг деятельность в столице Бисау, казалось, была нормальной, предприятия и общественный транспорт постепенно восстанавливались.

Добавим

Издание отмечает, что Гвинея-Бисау, одна из беднейших стран мира, преследуется переворотами и попытками переворотов с момента обретения независимости от Португалии более 50 лет назад, включая попытку переворота в октябре. Страна с населением 2,2 миллиона человек известна как центр наркоторговли между Латинской Америкой и Европой, тенденция, которая, по мнению экспертов, подпитывает ее политические кризисы.

Сообщение о перевороте является последним в волне военных захватов власти в Западной Африке, где демократия недавно была поставлена ​​под сомнение из-за спорных выборов, которые, по мнению аналитиков, могут придать военным силы.

Несколько международных организаций и стран осудили сообщения о государственном перевороте, а Организация Объединенных Наций заявила, что следит за ситуацией "с глубоким беспокойством".

Гвинея-Бисау: президента Эмбало арестовали, военные заявляют, что "взяли страну под полный контроль"