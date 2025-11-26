Гвинея-Бисау: президента Эмбало арестовали, военные заявляют, что "взяли страну под полный контроль"

В Гвинее-Бисау через три дня после президентских выборов глава государства был арестован, а люди в форме объявили о приостановке избирательного процесса и закрытии границ, передает УНН со ссылкой на Jeune Afrique.

«Высшее военное командование по восстановлению национальной безопасности и общественного порядка» объявило днем в среду, 26 ноября, об отстранении президента Умаро Сиссоко Эмбало, установлении «полного контроля» над Гвинеей-Бисау, «приостановке избирательного процесса» и закрытии сухопутных и воздушных границ. Также был введен комендантский час. Об этом было объявлено в пресс-релизе, зачитанном из штаба армии в столице бригадным генералом Денисом Н'Канхой, главой военного офиса президента.

Ранее в тот же день президент Умаро Сиссоко Эмбало сам сообщил Jeune Afrique о своем аресте. Он заявил, что около полудня люди в форме ворвались в президентский дворец, пока он находился в своем кабинете. Начальник Генерального штаба генерал Биаге На Нтан, заместитель начальника штаба генерал Мамаду Туре и министр внутренних дел Ботче Канде были арестованы одновременно. По словам Умаро Сиссоко Эмбало, всех их, как сообщается, удерживают в штаб-квартире армии.

Он добавил, что во время этого «переворота», который, по его словам, был организован начальником штаба армии, в отношении него не было совершено никакого насилия. Однако, по данным нескольких источников, около полудня возле президентского дворца и вблизи офисов избирательной комиссии была слышна стрельба. Люди в форме также заняли позиции на главной дороге, ведущей к президентскому дворцу.

Экс-президент Бразилии Болсонару начал отбывать 27-летний тюремный срок за попытку госпереворота

Президентские выборы состоялись в воскресенье, 23 ноября, и действующий президент заявил о своей победе, получив 65% голосов, согласно его собственным подсчетам. Ожидалось, что результаты выборов будут обнародованы в четверг. В последние часы победу объявили как лагерь действующего президента, так и лагерь его главного оппонента, аутсайдера Фернанду Диаша да Косты.

В воскресенье голосование прошло мирно, но в отсутствие главного кандидата от оппозиции, Домингуша Симойнса Перейры, которому было запрещено баллотироваться. Его партия, влиятельная Африканская партия за независимость Гвинеи и Кабо-Верде (PAIGC), все же выразила свою поддержку Фернандо Диашу.

В среду, когда Jeune Afrique связался с Домингушем Симойнсом Перейрой, он объяснил, что он был «на встрече с наблюдателями от Африканского Союза, включая [бывшего президента Нигерии] Гудлака Джонатана, когда нам сообщили, что в центре города была стрельба». Он добавил, что, согласно информации, которую он впоследствии получил, солдаты пытались войти в офисы избирательной комиссии, «чтобы заставить ее главу зачитать результаты, которыми победителем был объявлен Умаро Сиссоко Эмбало», тогда как, по его словам, «Фернандо Диас, кандидат, которого мы поддерживаем, победил в первом туре».

С тех пор, по словам источника, близкого к двум оппозиционным деятелям, Домингуша Симойнса Перейру и Фернандо Диаша арестовали вооруженные люди и доставили на авиабазу.

Элитный военный стал президентом Мадагаскара: после переворота Майкл Рандрианирина присягнул в должности лидера страны