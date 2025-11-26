Гвінея-Бісау: президента Ембало заарештували, військові заявляють, що "взяли країну під повний контроль"

У Гвінея-Бісау через три дні після президентських виборів главу держави було заарештовано, а люди у формі оголосили про призупинення виборчого процесу та закриття кордонів, передає УНН із посиланням на Jeune Afrique.

"Вища військова команда з відновлення національної безпеки та громадського порядку" оголосила вдень у середу, 26 листопада, про усунення президента Умаро Сіссоко Ембало, встановлення "повного контролю" над Гвінеєю-Бісау, "призупинення виборчого процесу" та закриття сухопутних та повітряних кордонів. Також було запроваджено комендантську годину. Про це було оголошено у прес-релізі, зачитаному зі штабу армії у столиці бригадним генералом Денісом Н'Канхою, головою військового офісу президента.

Раніше того ж дня президент Умаро Сіссоко Ембало сам повідомив Jeune Afrique про свій арешт. Він заявив, що близько полудня чоловіки у формі увірвалися до президентського палацу, поки він перебував у своєму кабінеті. Начальник Генерального штабу генерал Біаге На Нтан, заступник начальника штабу генерал Мамаду Туре та міністр внутрішніх справ Ботче Канде були заарештовані одночасно. За словами Умаро Сіссоко Ембало, усіх їх, як повідомляється, утримують у штаб-квартирі армії.

Він додав, що під час цього "перевороту", який, за його словами, був організований начальником штабу армії, щодо нього не було вчинено жодного насильства. Однак, за даними кількох джерел, близько полудня біля президентського палацу та поблизу офісів виборчої комісії було чути стрілянину. Чоловіки у формі також зайняли позиції на головній дорозі, що веде до президентського палацу.

Експрезидент Бразилії Болсонару почав відбувати 27-річний тюремний термін за спробу держперевороту

Президентські вибори відбулися в неділю, 23 листопада, і чинний президент заявив про свою перемогу, отримавши 65% голосів, згідно з його власними підрахунками. Очікувалося, що результати виборів будуть оприлюднені в четвер. В останні години перемогу оголосили як табір чинного президента, так і табір його головного опонента, аутсайдера Фернанду Діаша да Кости.

У неділю голосування пройшло мирно, але за відсутності головного кандидата від опозиції, Домінгуша Сімойнса Перейри, якому було заборонено балотуватися. Його партія, впливова Африканська партія за незалежність Гвінеї та Кабо-Верде (PAIGC), все ж таки висловила свою підтримку Фернандо Діашу.

У середу, коли Jeune Afrique зв'язався з Домінгушем Сімойнсом Перейрою, він пояснив, що він був "на зустрічі зі спостерігачами від Африканського Союзу, включаючи [колишнього президента Нігерії] Гудлака Джонатана, коли нам повідомили, що в центрі міста була стрілянина". Він додав, що, згідно з інформацією, яку він згодом отримав, солдати намагалися увійти до офісів виборчої комісії, "щоб змусити її голову зачитати результати, якими переможцем було оголошено Умаро Сіссоко Ембало", тоді як, за його словами, "Фернандо Діас, кандидат, якого ми підтримуємо, переміг у першому турі".

Відтоді, за словами джерела, близького до двох опозиційних діячів, Домінгуша Сімойнса Перейру та Фернандо Діаша заарештували озброєні люди та доставили на авіабазу.

Елітний військовий став президентом Мадагаскару: після перевороту Майкл Рандріаніріна присягнув на посаді лідера країни