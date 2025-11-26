Гвінея-Бісау: президента Ембало заарештували, військові заявляють, що "взяли країну під повний контроль"

$42.400.03
16:49 • 1584 перегляди
У четвер 27 листопада по всій Україні діятимуть обмеження електроспоживання – Укренерго
15:50 • 4824 перегляди
Якщо ми хочемо запобігти подальшій війні, то слід обмежити армію росії - Каллас
15:49 • 6904 перегляди
Odrex "скидає шкіру": як одеська клініка перереєстровує бізнес у спробі втекти від відповідальності Photo
15:41 • 3702 перегляди
Мирний план Трампа є спробою створити механізм для припинення війни - Подоляк
15:07 • 6526 перегляди
Повітряні сили ЗСУ показали винищувач Mirage 2000 у роботіVideo
15:02 • 2886 перегляди
У МЗС Молдови послу рф вручили ноту протесту: до будівлі відомства принесли російський безпілотникVideo
14:47 • 2800 перегляди
Учені могли нарешті вперше "побачити" темну матерію: нове дослідженняPhoto
14:38 • 2148 перегляди
росія не готова робити нові поступки, в тому числі й у контексті "сво" у переговорах щодо України – мзс рфVideo
Ексклюзив
14:29 • 7006 перегляди
МОЗ має право перевірити клініку Odrex: юрист пояснив, чому смерть пацієнта – достатня підстава для позапланового контролю
14:17 • 17013 перегляди
Чемпіонат світу-2026 вперше у трьох країнах: що відомо про місця, формат і шанси УкраїниPhotoVideo
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

"Моя скеля": мільярдер Річард Бренсон повідомив про смерть дружини - після 50 років разомPhoto26 листопада, 07:22 • 15695 перегляди
Міненерго: рф атакувала енергетику в двох областях, графіки - цілодобово, три регіони - на аварійних відключеннях26 листопада, 08:27 • 19494 перегляди
Фабрика медичних трагедій: жертви "лікування" в одеській приватній клініці Odrex розповідають історії, від яких холоне кровPhoto26 листопада, 08:59 • 39150 перегляди
Напружена ситуація на Півдні України: ворог маніпулює суспільством, поширюючи панічні настрої - Генштаб26 листопада, 10:28 • 13222 перегляди
Готуємо оладки, які вийдуть у кожного: топ-5 відбірних рецептівPhoto12:02 • 24804 перегляди
Публікації
Глибока криза в антикорупційній інфраструктурі. Чому справа Міндіча не зняла питань до НАБУ та САП, а лише їх посилила16:04 • 2944 перегляди
Odrex "скидає шкіру": як одеська клініка перереєстровує бізнес у спробі втекти від відповідальності Photo15:49 • 6914 перегляди
Чемпіонат світу-2026 вперше у трьох країнах: що відомо про місця, формат і шанси УкраїниPhotoVideo14:17 • 17013 перегляди
Що робити на городі у грудні: поради для тих, хто не відпочиває взимкуPhoto13:53 • 12954 перегляди
Вогонь не має шансів: українська компанія XENA встановила рекорд у пожежогасінніPhoto13:23 • 20061 перегляди
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23 • 30592 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 64937 перегляди
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11 • 82041 перегляди
Друга частина "Wicked" б'є рекорди в прокаті24 листопада, 07:49 • 82208 перегляди
Демі Ловато влаштувала танці на яхті та розповіла про роботу над документальним фільмом22 листопада, 19:12 • 88977 перегляди
Гвінея-Бісау: президента Ембало заарештували, військові заявляють, що "взяли країну під повний контроль"

Київ • УНН

 • 288 перегляди

Через три дні після президентських виборів у Гвінеї-Бісау главу держави Умаро Сіссоко Ембало заарештували. Військові призупинили виборчий процес і закрили кордони, запровадивши комендантську годину.

Гвінея-Бісау: президента Ембало заарештували, військові заявляють, що "взяли країну під повний контроль"

У Гвінея-Бісау через три дні після президентських виборів главу держави було заарештовано, а люди у формі оголосили про призупинення виборчого процесу та закриття кордонів, передає УНН із посиланням на Jeune Afrique.

"Вища військова команда з відновлення національної безпеки та громадського порядку" оголосила вдень у середу, 26 листопада, про усунення президента Умаро Сіссоко Ембало, встановлення "повного контролю" над Гвінеєю-Бісау, "призупинення виборчого процесу" та закриття сухопутних та повітряних кордонів. Також було запроваджено комендантську годину. Про це було оголошено у прес-релізі, зачитаному зі штабу армії у столиці бригадним генералом Денісом Н'Канхою, головою військового офісу президента.

Раніше того ж дня президент Умаро Сіссоко Ембало сам повідомив Jeune Afrique про свій арешт. Він заявив, що близько полудня чоловіки у формі увірвалися до президентського палацу, поки він перебував у своєму кабінеті. Начальник Генерального штабу генерал Біаге На Нтан, заступник начальника штабу генерал Мамаду Туре та міністр внутрішніх справ Ботче Канде були заарештовані одночасно. За словами Умаро Сіссоко Ембало, усіх їх, як повідомляється, утримують у штаб-квартирі армії.

Він додав, що під час цього "перевороту", який, за його словами, був організований начальником штабу армії, щодо нього не було вчинено жодного насильства. Однак, за даними кількох джерел, близько полудня біля президентського палацу та поблизу офісів виборчої комісії було чути стрілянину. Чоловіки у формі також зайняли позиції на головній дорозі, що веде до президентського палацу.

Експрезидент Бразилії Болсонару почав відбувати 27-річний тюремний термін за спробу держперевороту 26.11.25, 09:54 • 2138 переглядiв

Президентські вибори відбулися в неділю, 23 листопада, і чинний президент заявив про свою перемогу, отримавши 65% голосів, згідно з його власними підрахунками. Очікувалося, що результати виборів будуть оприлюднені в четвер. В останні години перемогу оголосили як табір чинного президента, так і табір його головного опонента, аутсайдера Фернанду Діаша да Кости.

У неділю голосування пройшло мирно, але за відсутності головного кандидата від опозиції, Домінгуша Сімойнса Перейри, якому було заборонено балотуватися. Його партія, впливова Африканська партія за незалежність Гвінеї та Кабо-Верде (PAIGC), все ж таки висловила свою підтримку Фернандо Діашу.

У середу, коли Jeune Afrique зв'язався з Домінгушем Сімойнсом Перейрою, він пояснив, що він був "на зустрічі зі спостерігачами від Африканського Союзу, включаючи [колишнього президента Нігерії] Гудлака Джонатана, коли нам повідомили, що в центрі міста була стрілянина". Він додав, що, згідно з інформацією, яку він згодом отримав, солдати намагалися увійти до офісів виборчої комісії, "щоб змусити її голову зачитати результати, якими переможцем було оголошено Умаро Сіссоко Ембало", тоді як, за його словами, "Фернандо Діас, кандидат, якого ми підтримуємо, переміг у першому турі".

Відтоді, за словами джерела, близького до двох опозиційних діячів, Домінгуша Сімойнса Перейру та Фернандо Діаша заарештували озброєні люди та доставили на авіабазу.

Елітний військовий став президентом Мадагаскару: після перевороту Майкл Рандріаніріна присягнув на посаді лідера країни17.10.25, 18:57 • 2421 перегляд

Антоніна Туманова

Новини Світу
