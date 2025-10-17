Елітний військовий став президентом Мадагаскару: після перевороту Майкл Рандріаніріна присягнув на посаді лідера країни
Київ • УНН
На Мадагаскарі лідер військового перевороту полковник Майкл Рандріаніріна склав присягу президента. Військові розпустили всі державні інституції, крім нижньої палати парламенту, та керуватимуть країною разом з перехідним урядом.
Майже всі державні інституції Мадагаскару було розпущено після військового перевороту. Лідер заколоту, полковник Майкл Рандріаніріна був приведений до присяги як президент. Передає УНН із посиланням на dpi.
Деталі
На Мадагаскарі, лідер військового перевороту полковник Майкл Рандріаніріна був приведений до присяги як президент. Він також оголосив, що військові розпустили всі державні інституції, крім нижньої палати парламенту, Національних зборів. Також було затверджено, що керуватиме країною комітет під керівництвом військових, разом з перехідним урядом.
Сам Рандріаніріна оголосив, що працюватиме "з усіма рушійними силами" в країні над розробкою "хорошої конституції" та нових виборчих законів.
Я повністю, повністю та чесно виконуватиму високі обов'язки своєї посади президента Республіки Мадагаскар
Нагадаємо
На початку жовтня на Мадагаскарі пройшли наймасштабніші за 15 років протести, що почалися через брак предметів першої необхідності та переросли у вимоги політичних змін.
Керівник елітного військового підрозділу CAPSAT на Мадагаскарі оголосив про захоплення влади після голосування за імпічмент президента Мадагаскару Андрі Раджуеліни.