Елітний військовий підрозділ на Мадагаскарі заявив про захоплення влади - ЗМІ
Київ • УНН
Керівник елітного військового підрозділу CAPSAT на Мадагаскарі оголосив про захоплення влади після голосування за імпічмент Раджуеліни. Полковник Майкл Рандріаріна зачитав заяву на національному радіо.
Керівник елітного військового підрозділу на Мадагаскарі заявив, що владу взяли під контроль, передає УНН із посиланням на ВВС.
Деталі
Після голосування за імпічмент Раджуеліни, елітний військовий підрозділ CAPSAT заявив про захоплення влади.
Полковник Майкл Рандріаріна, керівник елітного військового підрозділу CAPSAT, зачитав заяву на національному радіо, в якій говорилося: "Ми захопили владу".
CAPSAT кинув виклик владі президента на вихідних, несподівано об'єднавшись із протестувальниками, які вимагали відставки Раджуеліни.
