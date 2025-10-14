Элитное воинское подразделение на Мадагаскаре заявило о захвате власти - СМИ
Киев • УНН
Руководитель элитного воинского подразделения CAPSAT на Мадагаскаре объявил о захвате власти после голосования за импичмент Раджуэлины. Полковник Майкл Рандриарина зачитал заявление на национальном радио.
Руководитель элитного воинского подразделения на Мадагаскаре заявил, что власть взята под контроль, передает УНН со ссылкой на ВВС.
Детали
После голосования за импичмент Раджуэлины, элитное воинское подразделение CAPSAT заявило о захвате власти.
Полковник Майкл Рандриарина, руководитель элитного воинского подразделения CAPSAT, зачитал заявление на национальном радио, в котором говорилось: "Мы захватили власть".
CAPSAT бросил вызов власти президента на выходных, неожиданно объединившись с протестующими, которые требовали отставки Раджуэлины.
