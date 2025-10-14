Президент Мадагаскара Радзуэлина получил импичмент от законодателей - Reuters
Киев • УНН
Законодатели Мадагаскара объявили импичмент президенту Андри Радзуэлине 130 голосами. Администрация президента считает заседание неконституционным, поскольку ассамблея была распущена.
Во вторник законодатели Мадагаскара объявили импичмент президенту Андри Радзуэлине 130 голосами "за" при одном пустом бюллетене, сообщает Reuters, пишет УНН.
Подробности
Как пишет издание, это обострило политический кризис после того, как он распустил Национальную ассамблею после протестов молодежи, которые вынудили его бежать из страны.
Администрация президента страны заявила, что заседание было неконституционным, а любое принятое на нем решение или резолюция "недействительны" после роспуска ассамблеи.
Радзуэлина отказался уйти в отставку, несмотря на неделю протестов поколения Z и массовое дезертирство в армии.
Как пишет BBC, теперь Высший конституционный суд должен утвердить результат голосования.
Армия оцепила территорию вокруг суда, расположенного в столице Антананариву.
Президент Мадагаскара покинул страну после протестов поколения Z - Reuters14.10.25, 11:24 • 2126 просмотров