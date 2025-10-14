Президент Мадагаскару Радзуеліна отримав імпічмент від законодавців - Reuters
Законодавці Мадагаскару оголосили імпічмент президенту Андрі Радзуеліні 130 голосами. Адміністрація президента вважає засідання неконституційним, оскільки асамблею було розпущено.
У вівторок законодавці Мадагаскару оголосили імпічмент президенту Андрі Радзуеліні 130 голосами "за" при одному порожньому бюлетені, повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Як пише видання, це загострило політичну кризу після того, як він розпустив Національну асамблею після протестів молоді, які змусили його втекти з країни.
Адміністрація президента країни заявила, що засідання було неконституційним, а будь-яке ухвалене на ньому рішення чи резолюція "недійсні" після розпуску асамблеї.
Радзуеліна відмовився піти у відставку, пори тиждень протестів покоління Z та масове дезертирство в армії.
Як пише BBC, тепер Вищий конституційний суд має затвердити результат голосування.
Армія оточила територію навколо суду, розташованого в столиці Антананаріву.
