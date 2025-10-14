$41.610.01
Зеленський позбавив громадянства Труханова: що відомо про мера Одеси
В Україні зростає кількість звернень щодо домашнього насильства: Уповноважена з гендерної політики назвали причину
Провал найбільшої криптобіржі Binance: що стало причиною збитків у $19 мільярдів
Зеленський підписав указ щодо деяких осіб з російським громадянством: про кого йдеться
Збільшення виплат військовим: нардеп з оборонного комітету розповів про головні перешкоди
"Ми були б слабкі": Рютте розповів, чому НАТО не збиває російські літаки
Добропільський контрнаступ: звільнено вже 182,4 кв. км, є просування ще на 1,6 км - СирськийVideo
НАБУ має пройти зовнішній аудит і перевірку детективів, вважають у правоохоронному комітеті Ради
США можуть передати Україні лише 20-50 ракет Tomahawk - FT
Безпорадні та беззахисні: нардепка Яцик підтримала ініціативу Генпрокурора про безальтернативність довічного ув’язнення за злочини проти дітей
Президент Мадагаскару Радзуеліна отримав імпічмент від законодавців - Reuters

Київ • УНН

Законодавці Мадагаскару оголосили імпічмент президенту Андрі Радзуеліні 130 голосами. Адміністрація президента вважає засідання неконституційним, оскільки асамблею було розпущено.

Президент Мадагаскару Радзуеліна отримав імпічмент від законодавців - Reuters

У вівторок законодавці Мадагаскару оголосили імпічмент президенту Андрі Радзуеліні 130 голосами "за" при одному порожньому бюлетені, повідомляє Reuters, пише УНН

Деталі

Як пише видання, це загострило політичну кризу після того, як він розпустив Національну асамблею після протестів молоді, які змусили його втекти з країни.

Адміністрація президента країни заявила, що засідання було неконституційним, а будь-яке ухвалене на ньому рішення чи резолюція "недійсні" після розпуску асамблеї.

Радзуеліна відмовився піти у відставку, пори тиждень протестів покоління Z та масове дезертирство в армії.

Як пише BBC, тепер Вищий конституційний суд має затвердити результат голосування.

Армія оточила територію навколо суду, розташованого в столиці Антананаріву.

Президент Мадагаскару покинув країну після протестів покоління Z - Reuters14.10.25, 11:24 • 2150 переглядiв

Юлія Шрамко

Новини Світу