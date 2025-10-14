Президент Мадагаскару покинув країну після протестів покоління Z - Reuters

Президент Мадагаскару Андрі Радзуеліна покинув країну, повідомили в понеділок голова опозиції, військове джерело та іноземний дипломат, і це вже другий випадок, коли молоді протестувальники скидають уряд за трохи більше ніж місяць світових заворушень покоління Z, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Сітені Рандріанасолоніако, лідер опозиції в парламенті, повідомив, що Радзуеліна покинув Мадагаскар у неділю після того, як підрозділи армії приєдналися до протестувальників.

"Ми зателефонували співробітникам президентської адміністрації, і вони підтвердили, що він покинув країну", - сказав він, додавши, що місцезнаходження Радзуеліни невідоме.

У зверненні до нації, яке транслювалося у Facebook пізно в понеділок, Радзуеліна сказав, що йому довелося переїхати в безпечне місце, щоб захистити власне життя. Він не розкрив своє місцезнаходження, але виглядав зухвало, заявивши, що "не дозволить знищити Мадагаскар", пише видання.

Дипломатичне джерело після промови заявило, що Радзуеліна відмовляється піти у відставку.

Військове джерело повідомило, що Радзуеліна вилетів з Мадагаскару, колишньої французької колонії, на французькому військовому літаку в неділю. Французьке радіо RFI повідомило, що він уклав угоду з президентом Еммануелем Макроном.

Макрон, виступаючи в Єгипті після саміту щодо припинення вогню в Газі та угоди про заручників, сказав, що не може одразу підтвердити повідомлення про те, що Франція допомогла Радзуеліні втекти з країни. Він додав, що конституційний порядок має бути збережений на Мадагаскарі, і що хоча Франція розуміє скарги молоді країни, ці скарги не повинні використовуватись військовими угрупованнями.

Військове джерело повідомило, що літак французької армії Casa приземлився в аеропорту Сент-Марі на Мадагаскарі в неділю. "Через п'ять хвилин прибув гелікоптер і перевіз свого пасажира до Casa", – сказало джерело, додавши, що пасажиром був Радзуеліна.

Радзуеліна виглядав дедалі більш ізольованим після втрати підтримки CAPSAT, елітного підрозділу, який допоміг йому захопити владу в результаті державного перевороту 2009 року, зазначає видання.

У понеділок тисячі людей зібралися на площі столиці, вигукуючи: "Президент повинен піти у відставку зараз".

Згідно з внутрішнім документом, з яким ознайомилося агентство Reuters, зміст якого було підтверджено джерелом у президентстві, Радзуеліна помилував кількох людей, зокрема двох громадян Франції. Це, ймовірно, був один із його останніх кроків перед від'їздом з країни.

Якщо посада президента вакантна, голова Сенату займає цю посаду до проведення виборів.

Доповнення

25 вересня в країні спалахнули демонстрації через нестачу води та електроенергії, але швидко переросли в повстання через ширші скарги, включаючи корупцію, погане управління та відсутність базових послуг.

За даними ООН, з 25 вересня в зіткненнях між протестувальниками та силами безпеки загинуло щонайменше 22 людини.

Гнів відображав нещодавні протести проти правлячих еліт в інших місцях, зокрема в Непалі, де прем'єр-міністр був змушений піти у відставку минулого місяця, та в Марокко.