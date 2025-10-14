Президент Мадагаскару покинув країну після протестів покоління Z - Reuters

$41.610.01
48.130.03
ukenru
Ексклюзив
08:16 • 3448 перегляди
Безпорадні та беззахисні: нардепка Яцик підтримала ініціативу Генпрокурора про безальтернативність довічного ув’язнення за злочини проти дітей
08:01 • 3214 перегляди
Трамп планує використати досвід врегулювання ситуації в Газі для припинення війни в Україні - WSJ
Ексклюзив
07:39 • 10288 перегляди
Конфлікт між військовими ТЦК та цивільними у Тернополі: в поліції прокоментували інцидент
06:48 • 12396 перегляди
Ціни на золото і срібло підскочили вгору: новий рекорд зафіксовано 14 жовтня
06:24 • 14497 перегляди
Українці отримали можливість блокувати спам-номери через мобільних операторів - Федоров
14 жовтня, 02:03 • 17190 перегляди
Трамп підтвердив зустріч із Зеленським 17 жовтня та назвав Ердогана помічником у закінченні війни в Україні
13 жовтня, 19:08 • 26968 перегляди
Зустріч у форматі "Рамштайн" і Рада Україна-НАТО: дата і розклад
Ексклюзив
13 жовтня, 16:59 • 34671 перегляди
Довічне за вбивство і згвалтування дітей: нардеп Неклюдов підтримав ініціативу Генпрокурора і обіцяє переконувати у її правильності колег
13 жовтня, 16:31 • 36280 перегляди
20-річний українець постраждав унаслідок зіткнення поїздів у Словаччині - МЗС
13 жовтня, 15:26 • 30126 перегляди
Зеленський: для захисту від дронів будуть сформовані додаткові гелікоптерні групи
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+8°
3.3м/с
69%
751мм
Популярнi новини
"Дипломатія сили та рішучості": МЗС України прокоментувало обмін заручниками між Ізраїлем та ХАМАС13 жовтня, 23:27 • 20374 перегляди
Від "кохаю" до "одружуюся" - кілька кліків: понад 17 тисяч пар одружилися за рік роботи сервісу Шлюб онлайн13 жовтня, 23:58 • 21144 перегляди
Microsoft припиняє підтримку Windows 10: що чекає на 1,4 мільярда користувачів14 жовтня, 00:59 • 22186 перегляди
Мінус 1200 солдатів та 390 БпЛА: Генштаб розповів про втрати ворога за добу04:29 • 21439 перегляди
У Чорному морі затонуло вантажне судно, український екіпаж врятовано07:09 • 11086 перегляди
Публікації
Топ чаїв, які допоможуть скинути напругу після насиченого дняPhoto13 жовтня, 13:30 • 45210 перегляди
“Аморальність та невідворотні наслідки”: як НАБУ руйнує репутацію людей та країни 13 жовтня, 12:28 • 45127 перегляди
SOS: фармкомпанія "Дарниця" погрожує втретє за рік зупинити виробництво13 жовтня, 10:25 • 52987 перегляди
Перехід на "зимовий час": коли переводити стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм13 жовтня, 10:13 • 49602 перегляди
Bitcoin під ударами геополітики: чому нові мита США проти Китаю обвалили крипторинок
Ексклюзив
13 жовтня, 08:59 • 54041 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Олег Синєгубов
Ілон Маск
Ігор Терехов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Кіровоградська область
Харків
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свіфт анонсує документальний серіал про свій останній турPhoto13 жовтня, 15:39 • 21864 перегляди
16-річна донька Тайсона Ф’юрі заручилася: Періс Ф’юрі захистила вибір доньки13 жовтня, 15:15 • 26523 перегляди
Меган Маркл "сама запросила себе" на Тиждень моди в Парижі13 жовтня, 14:34 • 28281 перегляди
Картопляна спадщина та чистіші інгредієнти: виробник чіпсів Lay’s презентує оновлення бренду13 жовтня, 14:09 • 28078 перегляди
Кеті Перрі та Джастін Трюдо підтвердили роман пристрасними поцілунками на яхті Photo12 жовтня, 11:24 • 55603 перегляди
Актуальне
Золото
MIM-104 Patriot
Financial Times
Time (журнал)
Truth Social

Президент Мадагаскару покинув країну після протестів покоління Z - Reuters

Київ • УНН

 • 964 перегляди

Президент Мадагаскару Андрі Радзуеліна покинув країну після того, як підрозділи армії приєдналися до протестувальників. Дипломатичне джерело повідомило, що Радзуеліна відмовляється піти у відставку, а Франція заперечує допомогу у його втечі.

Президент Мадагаскару покинув країну після протестів покоління Z - Reuters

Президент Мадагаскару Андрі Радзуеліна покинув країну, повідомили в понеділок голова опозиції, військове джерело та іноземний дипломат, і це вже другий випадок, коли молоді протестувальники скидають уряд за трохи більше ніж місяць світових заворушень покоління Z, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Сітені Рандріанасолоніако, лідер опозиції в парламенті, повідомив, що Радзуеліна покинув Мадагаскар у неділю після того, як підрозділи армії приєдналися до протестувальників.

"Ми зателефонували співробітникам президентської адміністрації, і вони підтвердили, що він покинув країну", - сказав він, додавши, що місцезнаходження Радзуеліни невідоме.

У зверненні до нації, яке транслювалося у Facebook пізно в понеділок, Радзуеліна сказав, що йому довелося переїхати в безпечне місце, щоб захистити власне життя. Він не розкрив своє місцезнаходження, але виглядав зухвало, заявивши, що "не дозволить знищити Мадагаскар", пише видання.

Дипломатичне джерело після промови заявило, що Радзуеліна відмовляється піти у відставку.

Військове джерело повідомило, що Радзуеліна вилетів з Мадагаскару, колишньої французької колонії, на французькому військовому літаку в неділю. Французьке радіо RFI повідомило, що він уклав угоду з президентом Еммануелем Макроном.

Макрон, виступаючи в Єгипті після саміту щодо припинення вогню в Газі та угоди про заручників, сказав, що не може одразу підтвердити повідомлення про те, що Франція допомогла Радзуеліні втекти з країни. Він додав, що конституційний порядок має бути збережений на Мадагаскарі, і що хоча Франція розуміє скарги молоді країни, ці скарги не повинні використовуватись військовими угрупованнями.

Військове джерело повідомило, що літак французької армії Casa приземлився в аеропорту Сент-Марі на Мадагаскарі в неділю. "Через п'ять хвилин прибув гелікоптер і перевіз свого пасажира до Casa", – сказало джерело, додавши, що пасажиром був Радзуеліна.

Радзуеліна виглядав дедалі більш ізольованим після втрати підтримки CAPSAT, елітного підрозділу, який допоміг йому захопити владу в результаті державного перевороту 2009 року, зазначає видання.

У понеділок тисячі людей зібралися на площі столиці, вигукуючи: "Президент повинен піти у відставку зараз".

Згідно з внутрішнім документом, з яким ознайомилося агентство Reuters, зміст якого було підтверджено джерелом у президентстві, Радзуеліна помилував кількох людей, зокрема двох громадян Франції. Це, ймовірно, був один із його останніх кроків перед від'їздом з країни.

Якщо посада президента вакантна, голова Сенату займає цю посаду до проведення виборів.

Доповнення

25 вересня в країні спалахнули демонстрації через нестачу води та електроенергії, але швидко переросли в повстання через ширші скарги, включаючи корупцію, погане управління та відсутність базових послуг.

За даними ООН, з 25 вересня в зіткненнях між протестувальниками та силами безпеки загинуло щонайменше 22 людини.

Мадагаскар охопили протести: чому демонстрації покоління Z змусили президента звільнити свій уряд03.10.25, 09:35 • 3121 перегляд

Гнів відображав нещодавні протести проти правлячих еліт в інших місцях, зокрема в Непалі, де прем'єр-міністр був змушений піти у відставку минулого місяця, та в Марокко.

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Сутички
Відключення світла
Електроенергія
Reuters
Організація Об'єднаних Націй
Марокко
Непал
Емманюель Макрон
Франція
Єгипет