Президент Мадагаскара покинул страну после протестов поколения Z - Reuters

Киев • УНН

 • 824 просмотра

Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина покинул страну после того, как подразделения армии присоединились к протестующим. Дипломатический источник сообщил, что Радзуэлина отказывается уходить в отставку, а Франция отрицает помощь в его бегстве.

Президент Мадагаскара покинул страну после протестов поколения Z - Reuters

Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина покинул страну, сообщили в понедельник глава оппозиции, военный источник и иностранный дипломат, и это уже второй случай, когда молодые протестующие свергают правительство за чуть более чем месяц мировых беспорядков поколения Z, сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

Ситэни Рандрианьясолониако, лидер оппозиции в парламенте, сообщил, что Радзуэлина покинул Мадагаскар в воскресенье после того, как подразделения армии присоединились к протестующим.

"Мы позвонили сотрудникам президентской администрации, и они подтвердили, что он покинул страну", - сказал он, добавив, что местонахождение Радзуэлины неизвестно.

В обращении к нации, которое транслировалось в Facebook поздно вечером в понедельник, Радзуэлина сказал, что ему пришлось переехать в безопасное место, чтобы защитить собственную жизнь. Он не раскрыл свое местонахождение, но выглядел вызывающе, заявив, что "не позволит уничтожить Мадагаскар", пишет издание.

Дипломатический источник после речи заявил, что Радзуэлина отказывается уйти в отставку.

Военный источник сообщил, что Радзуэлина вылетел из Мадагаскара, бывшей французской колонии, на французском военном самолете в воскресенье. Французское радио RFI сообщило, что он заключил сделку с президентом Эммануэлем Макроном.

Макрон, выступая в Египте после саммита по прекращению огня в Газе и соглашения о заложниках, сказал, что не может сразу подтвердить сообщения о том, что Франция помогла Радзуэлине бежать из страны. Он добавил, что конституционный порядок должен быть сохранен на Мадагаскаре, и что хотя Франция понимает жалобы молодежи страны, эти жалобы не должны использоваться военными группировками.

Военный источник сообщил, что самолет французской армии Casa приземлился в аэропорту Сент-Мари на Мадагаскаре в воскресенье. "Через пять минут прибыл вертолет и перевез своего пассажира в Casa", – сказал источник, добавив, что пассажиром был Радзуэлина.

Радзуэлина выглядел все более изолированным после потери поддержки CAPSAT, элитного подразделения, которое помогло ему захватить власть в результате государственного переворота 2009 года, отмечает издание.

В понедельник тысячи людей собрались на площади столицы, выкрикивая: "Президент должен уйти в отставку сейчас".

Согласно внутреннему документу, с которым ознакомилось агентство Reuters, содержание которого было подтверждено источником в президентстве, Радзуэлина помиловал нескольких человек, в том числе двух граждан Франции. Это, вероятно, был один из его последних шагов перед отъездом из страны.

Если должность президента вакантна, глава Сената занимает эту должность до проведения выборов.

Дополнение

25 сентября в стране вспыхнули демонстрации из-за нехватки воды и электроэнергии, но быстро переросли в восстание из-за более широких жалоб, включая коррупцию, плохое управление и отсутствие базовых услуг.

По данным ООН, с 25 сентября в столкновениях между протестующими и силами безопасности погибло по меньшей мере 22 человека.

Мадагаскар охватили протесты: почему демонстрации поколения Z заставили президента уволить свое правительство03.10.25, 09:35 • 3121 просмотр

Гнев отражал недавние протесты против правящих элит в других местах, в частности в Непале, где премьер-министр был вынужден уйти в отставку в прошлом месяце, и в Марокко.

Юлия Шрамко

