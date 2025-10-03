$41.220.08
Мадагаскар охватили протесты: почему демонстрации поколения Z заставили президента уволить свое правительство

Киев • УНН

 • 210 просмотра

На Мадагаскаре прошли самые масштабные за 15 лет протесты, начавшиеся из-за нехватки предметов первой необходимости и переросшие в требования политических изменений. Беспорядки привели к гибели по меньшей мере 22 человек и ранению более 100, по данным ООН, которые правительство опровергает.

Мадагаскар охватили протесты: почему демонстрации поколения Z заставили президента уволить свое правительство

Тысячи людей на Мадагаскаре вышли на улицы в разных частях страны на прошлой неделе, что стало самой масштабной волной протестов, которую это островное государство в Индийском океане наблюдало более чем за 15 лет, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

То, что началось как возмущение из-за нехватки предметов первой необходимости, быстро переросло в одну из самых серьезных проблем, которые встали перед президентом Андри Радзуэлиной, находящимся у власти во второй раз с 2018 года. В понедельник в ответ он отправил в отставку свое правительство, но это не успокоило протестующих.

По данным ООН, в результате беспорядков погибли по меньшей мере 22 человека и более 100 получили ранения. Правительство Мадагаскара опровергло эти данные, назвав их основанными на "слухах и дезинформации".

Причины протеста

Давление начало нарастать после ареста 19 сентября двух ведущих городских политиков, которые планировали провести мирную демонстрацию в столице Антананариву из-за хронических проблем с электро- и водоснабжением.

Ежедневно наблюдались многочасовые отключения услуг государственной коммунальной компании Jirama.

Многие восприняли их задержание как попытку подавить законное инакомыслие, что привело к общественному возмущению. Поддержку этому вопросу оказали группы гражданского общества, создав молодежное онлайн-движение Gen Z Mada.

С тех пор протесты вышли за пределы Антананариву, охватив восемь других городов острова, и признаков утихания нет.

Размахивая плакатами, протестующие осуждали отключения электроэнергии и обвиняли правительство в неспособности гарантировать основные права.

Активисты также обвинили в энергетическом кризисе распространенную коррупцию в энергетической компании.

Кто выходит на демонстрацию

Изначально Gen Z Mada координировал происходящее через социальные сети, такие как Facebook и TikTok. После встречи Gen Z Mada, организаций гражданского общества и местных политиков был создан комитет для организации дальнейших демонстраций.

С началом протестов к ним присоединились другие организации. Несколько профсоюзов, в том числе крупнейший в стране Malagasy Trade Union Solidarity, поддержали молодежное движение.

Организации гражданского общества призвали к переговорам под руководством церкви, чтобы "предотвратить погружение Мадагаскара в хаос или гражданскую войну".

Лидер оппозиции Ситен Рандрианасолониако и бывший президент Марк Равалуманана выразили свою поддержку протестам в редком совместном заявлении в среду.

Они отклонили предложения войти в правительство Радзуэлины, заявив, что это будет "предательством" малагасийского народа.

Требования протестующих

Демонстранты не опубликовали манифест, но то, что началось с недовольства работой государственных служб, переросло в более широкие требования политических изменений.

Многие молодые люди, столкнувшиеся с нестабильной и низкооплачиваемой работой, требуют отставки президента, обвиняя его во всех своих проблемах.

В среду демонстранты в столице размахивали флагами и транспарантами с лозунгом "Разуэлина, долой!".

Представитель Gen Z Mada сообщил AFP, что они требуют отставки президента и "зачистки Национальной ассамблеи".

Они также хотят, чтобы Радзуэлина взял на себя ответственность за тех, кто, как сообщается, был убит силами безопасности.

Некоторые пользователи социальных сетей также призывают к роспуску избирательной комиссии и Верховного суда страны.

Реакция властей

Силы безопасности сохраняют значительное присутствие в Антананариву и других крупных городах, а полиция применяет слезоточивый газ и водометы для разгона протестующих.

В столице был введен комендантский час от заката до рассвета после сообщений о насилии и грабежах, включая поджоги зданий министерства финансов.

Отправив в отставку правительство, Радзуэлина обвинил некоторых министров в ненадлежащем исполнении своих обязанностей.

Президент призвал к спокойствию и пообещал, что Всемирный банк профинансирует усилия по решению проблемы частых отключений электроэнергии.

Он также пообещал поддержать предприятия, пострадавшие от мародерства, и призвал к диалогу с молодежью.

Однако его действия не смогли смягчить общественное недовольство, которое усилилось после подавления протестов.

На прошлой неделе школы в столице и прилегающих районах были закрыты из-за опасений эскалации насилия.

Власти утверждают, что собрания без официального разрешения представляют угрозу общественному порядку.

Президент под угрозой?

Политолог и правозащитница Кетакандрияна Рафитосон заявила AFP, что демонстрации рискуют затянуться и обостриться, если власти будут полагаться на силу для подавления инакомыслия вместо того, чтобы отдать приоритет ответственности. Она заявила, что "результат может привести к политической фрагментации, усилению националистической риторики против предполагаемого внешнего вмешательства и возможным экономическим последствиям".

Однако, вводя комендантский час и игнорируя сообщения ООН о потерях, правительство может подать сигнал о том, что оно намерено усилить репрессии, а не идти на компромисс.

Аналитики утверждают, что контроль над государственными СМИ и ключевыми институтами может позволить Радзуэлине пережить волну инакомыслия.

Эксперты по вопросам государственного управления говорят, что критическим моментом станет отказ военных от приказов подавить протестующих.

Пресс-секретарь президента Лова Раноромаро заявил в социальных сетях: "Мы не хотим государственного переворота, потому что государственный переворот разрушает страну, потому что государственный переворот разрушает будущее наших детей".

Юлия Шрамко

