Элитный военный стал президентом Мадагаскара: после переворота Майкл Рандрианирина присягнул в должности лидера страны
Киев • УНН
На Мадагаскаре лидер военного переворота полковник Майкл Рандрианирина принес присягу президента. Военные распустили все государственные институты, кроме нижней палаты парламента, и будут управлять страной вместе с переходным правительством.
Почти все государственные институты Мадагаскара были распущены после военного переворота. Лидер мятежа, полковник Майкл Рандрианирина был приведен к присяге в качестве президента. Передает УНН со ссылкой на dpi.
Подробности
На Мадагаскаре лидер военного переворота полковник Майкл Рандрианирина был приведен к присяге в качестве президента. Он также объявил, что военные распустили все государственные институты, кроме нижней палаты парламента, Национального собрания. Также было утверждено, что страной будет руководить комитет под руководством военных, вместе с переходным правительством.
Сам Рандрианирина объявил, что будет работать "со всеми движущими силами" в стране над разработкой "хорошей конституции" и новых избирательных законов.
Я полностью, полностью и честно буду выполнять высокие обязанности своей должности президента Республики Мадагаскар
Напомним
В начале октября на Мадагаскаре прошли самые масштабные за 15 лет протесты, начавшиеся из-за нехватки предметов первой необходимости и переросшие в требования политических изменений.
Руководитель элитного военного подразделения CAPSAT на Мадагаскаре объявил о захвате власти после голосования за импичмент президента Мадагаскара Андри Радзуэлины.