Переворот стався у Гвінеї-Бісау: військові захопили владу та затримали президента

Київ • УНН

 • 1604 перегляди

Група військових офіцерів заявила про захоплення контролю над Гвінеєю-Бісау, заарештувавши президента Умаро Сіссоко Ембало. Вони призупинили виборчий процес та оголосили про закриття кордонів і комендантську годину.

Переворот стався у Гвінеї-Бісау: військові захопили владу та затримали президента

Група військових офіцерів заявила, що захопила контроль над Гвінеєю-Бісау на тлі повідомлень про арешт президента Умаро Сіссоко Ембало, повідомляє BBC, пише УНН.

Деталі

Невдовзі після того, як у столиці, Бісау, пролунали постріли, урядові джерела повідомили виданню про затримання Ембало.

Потім офіцери виступили по державному телебаченню, заявивши, що призупинили виборчий процес, доки західноафриканська країна очікує на результати недільних президентських виборів.

Вони заявили, що діють, щоб запобігти змові неназваних політиків, які користуються "підтримкою відомого наркобарона", з метою дестабілізації країни, і оголосили про закриття кордонів та введення нічної комендантської години.

Розташована між Сенегалом і Гвінеєю, ця країна, схильна до переворотів, відома як сумнозвісний центр наркоторгівлі, де військові відіграють важливу роль з часу здобуття незалежності від Португалії в 1974 році.

Результати виборів очікувалися у четвер - і Ембало, і його найближчий суперник Фернандо Діаш заявили про свою перемогу.

Діаша підтримав колишній прем'єр-міністр Домінгуш Перейра, якого було відсторонено від участі у виборах.

Пізно ввечері в середу Ембало повідомив телеканалу France 24 телефоном: "Мене скинули з посади".

За даними джерел в уряді, Діаш, Перейра та міністр внутрішніх справ Боче Канде також були затримані.

Путчисти також заарештували командувача армії генерала Бьяге На Нтана та його заступника генерала Мамаду Туре, повідомляють джерела.

Очевидці в Бісау чули постріли близько 13:00 за Гринвічем (15:00 за Києвом), але поки неясно, хто саме стріляв і чи є постраждалі.

Як повідомляє інформаційне агентство AFP, сотні людей пішки і на автомобілях кинулися врозтіч, коли пролунали постріли.

Пізніше генерал Деніс Н'Канья, голова військової канцелярії у президентському палаці, зачитав заяву про захоплення влади.

Він повідомив, що офіцери сформували "Вище військове командування з відновлення порядку" та закликав населення "зберігати спокій".

По всій території Бісау були встановлені контрольно-пропускні пункти, і вулиці були безлюдні перед комендантською годиною, яка мала розпочатися о 19:00 за Гринвічем (21:00 за Києвом).

Португалія закликала до відновлення конституційного порядку, а Міністерство закордонних справ країни наполегливо закликало всіх учасників утриматися від будь-яких актів інституційного чи громадянського насильства.

Доповнення

За останні п'ять десятиліть у колишній португальській колонії відбулося щонайменше дев'ять переворотів або спроб переворотів.

Президент Ембало був обраний у грудні 2019 року. Ембало заявив, що за час свого правління пережив кілька спроб перевороту. Проте, його критики стверджують, що він сфабрикував кризи для придушення інакодумства. 53-річний президент хотів увійти в історію як єдиний президент країни, який одержав другий термін поспіль за останні 30 років.

Гвінея-Бісау - одна з найбідніших країн світу із населенням понад два мільйони людей. На його узбережжі розташована безліч безлюдних островів, що робить його ідеальним місцем для наркоторговців. ООН називає його "наркодержавою", оскільки він став ключовим транзитним пунктом для кокаїну, що надходить із Латинської Америки до Європи, пише видання.

Юлія Шрамко

