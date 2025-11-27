Переворот произошел в Гвинее-Бисау: военные захватили власть и задержали президента

Группа военных офицеров заявила, что захватила контроль над Гвинеей-Бисау на фоне сообщений об аресте президента Умаро Сиссоко Эмбало, сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

Вскоре после того, как в столице, Бисау, прозвучали выстрелы, правительственные источники сообщили изданию о задержании Эмбало.

Затем офицеры выступили по государственному телевидению, заявив, что приостановили избирательный процесс, пока западноафриканская страна ожидает результатов воскресных президентских выборов.

Они заявили, что действуют, чтобы предотвратить заговор неназванных политиков, пользующихся "поддержкой известного наркобарона", с целью дестабилизации страны, и объявили о закрытии границ и введении ночного комендантского часа.

Расположенная между Сенегалом и Гвинеей, эта страна, склонная к переворотам, известна как печально известный центр наркоторговли, где военные играют важную роль со времени обретения независимости от Португалии в 1974 году.

Результаты выборов ожидались в четверг - и Эмбало, и его ближайший соперник Фернандо Диаш заявили о своей победе.

Диаша поддержал бывший премьер-министр Домингуш Перейра, который был отстранен от участия в выборах.

Поздно вечером в среду Эмбало сообщил телеканалу France 24 по телефону: "Меня свергли с должности".

По данным источников в правительстве, Диаш, Перейра и министр внутренних дел Боче Канде также были задержаны.

Путчисты также арестовали командующего армией генерала Бьяге На Нтана и его заместителя генерала Мамаду Туре, сообщают источники.

Очевидцы в Бисау слышали выстрелы около 13:00 по Гринвичу (15:00 по Киеву), но пока неясно, кто именно стрелял и есть ли пострадавшие.

Как сообщает информационное агентство AFP, сотни людей пешком и на автомобилях бросились врассыпную, когда прозвучали выстрелы.

Позже генерал Денис Н'Канья, глава военной канцелярии в президентском дворце, зачитал заявление о захвате власти.

Он сообщил, что офицеры сформировали "Высшее военное командование по восстановлению порядка" и призвал население "сохранять спокойствие".

По всей территории Бисау были установлены контрольно-пропускные пункты, и улицы были безлюдны перед комендантским часом, который должен был начаться в 19:00 по Гринвичу (21:00 по Киеву).

Португалия призвала к восстановлению конституционного порядка, а Министерство иностранных дел страны настойчиво призвало всех участников воздержаться от любых актов институционального или гражданского насилия.

Дополнение

За последние пять десятилетий в бывшей португальской колонии произошло по меньшей мере девять переворотов или попыток переворотов.

Президент Эмбало был избран в декабре 2019 года. Эмбало заявил, что за время своего правления пережил несколько попыток переворота. Однако его критики утверждают, что он сфабриковал кризисы для подавления инакомыслия. 53-летний президент хотел войти в историю как единственный президент страны, который получил второй срок подряд за последние 30 лет.

Гвинея-Бисау - одна из беднейших стран мира с населением более двух миллионов человек. На его побережье расположено множество необитаемых островов, что делает его идеальным местом для наркоторговцев. ООН называет его "наркогосударством", поскольку он стал ключевым транзитным пунктом для кокаина, поступающего из Латинской Америки в Европу, пишет издание.