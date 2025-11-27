$42.300.10
Україні вдалося прибрати пункт про "повну амністію" з мирного плану США - Стефанішина
12:37 • 5296 перегляди
З грального бізнесу у медицину: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов'язують із загибеллю пацієнтів. Частина 1
11:46 • 6318 перегляди
У Сумах, Полтаві, Харкові та Донецькій області найскладніша ситуація з електропостачанням – Укренерго
11:04 • 8720 перегляди
11 нових маршрутів та щогодинний рух між Львовом та Києвом: у грудні запускають новий графік поїздів
08:20 • 12549 перегляди
Німеччина розробляє секретний план на випадок війни з росією - WSJ
Ексклюзив
07:45 • 23693 перегляди
Чорна п'ятниця без ризиків: як не стати жертвою шахраїв та справді вигідно купувати
27 листопада, 07:27 • 15995 перегляди
Новий спецпосланець США попередив Європу, що рф накопичує ракети - NYT
27 листопада, 01:49 • 36593 перегляди
Спочатку мирна угода: Рубіо висунув умову для надання Україні гарантій безпеки - Politico
26 листопада, 15:50 • 36855 перегляди
Якщо ми хочемо запобігти подальшій війні, то слід обмежити армію росії - Каллас
26 листопада, 15:49 • 72985 перегляди
Odrex "скидає шкіру": як одеська клініка перереєстровує бізнес у спробі втекти від відповідальності
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Переворот у Гвінеї-Бісау: військові призначили нового лідера хунти після силового захоплення влади

Київ • УНН

 • 654 перегляди

У Гвінеї-Бісау солдати оголосили генерала Хорту Н'Та головою військового уряду, який контролюватиме річний перехідний період. Це сталося після силового захоплення влади, що розпочалося після президентських виборів.

Переворот у Гвінеї-Бісау: військові призначили нового лідера хунти після силового захоплення влади

У четвер солдати в Гвінеї-Бісау оголосили про нового лідера хунти в країні, закріпивши силове захоплення влади, яке розпочалося після президентських виборів у країні, передає УНН із посиланням на AP.

Деталі

Вище військове командування призначило генерала Хорту Н'Та головою військового уряду, який контролюватиме річний перехідний період, згідно з декларацією, оголошеною по державному телебаченню.

Н'Та був начальником штабу армії до перевороту та близьким союзником поваленого президента Умаро Сіссоко Ембало.

Місцезнаходження Ембало в четвер залишалося невідомим. У середу він повідомив французьким ЗМІ, що його заарештували солдати, коли постріли пролунали біля президентського палацу.

Тим часом опозиція стверджувала, що Ембало сфабрикував переворот, щоб уникнути поразки на президентських виборах у неділю, де панувала опозиція.

Військове захоплення влади та повідомлення про арешт Ембало були "сфабриковані", щоб зірвати результати виборів, які очікуються в четвер, за словами його суперника Фернандо Діаса, який, як і Ембало, стверджував, що виграв голосування.

Втім Associated Press зазначає ,що не змогло незалежно перевірити заяви Діаша, члена Партії соціального оновлення.

Опозиційна Африканська партія за незалежність Гвінеї та Кабо-Верде та Діаш закликали мешканців влаштувати протести проти перевороту та вимагати оприлюднення результатів виборів. Але вранці в четвер діяльність у столиці Бісау, здавалося, була нормальною, підприємства та громадський транспорт поступово відновлювалися.

Додамо

Видання зауважує, що Гвінея-Бісау, одна з найбідніших країн світу, переслідується переворотами та спробами переворотів з моменту здобуття незалежності від Португалії понад 50 років тому, включаючи спробу перевороту в жовтні. Країна з населенням 2,2 мільйона людей відома як центр наркоторгівлі між Латинською Америкою та Європою, тенденція, яка, на думку експертів, підживлює її політичні кризи.

Повідомлення про переворот є останнім у хвилі військових захоплень влади в Західній Африці, де демократія нещодавно була поставлена ​​під сумнів через суперечливі вибори, які, на думку аналітиків, можуть надати військовим сили.

Кілька міжнародних організацій та країн засудили повідомлення про державний переворот, а Організація Об'єднаних Націй заявила, що стежить за ситуацією "з глибоким занепокоєнням".

Гвінея-Бісау: президента Ембало заарештували, військові заявляють, що "взяли країну під повний контроль"

