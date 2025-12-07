Государственный переворот в Бенине: военные объявили об отстранении президента Талона и роспуске правительства – СМИ

$42.180.00
6 декабря, 20:45 • 30212 просмотра
Зеленский имел сложный разговор с представителями Трампа по территориям - Axios
6 декабря, 09:02 • 41202 просмотра
Ни одна модель гарантий безопасности для Украины невозможна без ВСУ: Сырский записал видеообращениеVideo
6 декабря, 07:49 • 49692 просмотра
рф нанесла массированный ракетно-дроновый удар по энергетике в 8 областях, есть обесточивание - Минэнерго
6 декабря, 04:00 • 48075 просмотра
Украина отмечает День Вооруженных сил: история становления и современные традицииPhoto
5 декабря, 18:15 • 53914 просмотра
Переговоры США и Украины по «мирному плану Трампа» продолжатся в субботу, вероятно, и в течение всех выходных – Axios
5 декабря, 15:45 • 53364 просмотра
В Киеве засияла главная елка страны: чем ее украсилиPhoto
5 декабря, 14:41 • 39259 просмотра
Святой Николай уже прибыл в Украину - пограничникиPhoto
5 декабря, 11:17 • 80128 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?
5 декабря, 08:37 • 43575 просмотра
МВФ назвал дополнительные условия для новой программы с Украиной в дополнение к Бюджету-2026
Эксклюзив
5 декабря, 07:29 • 38795 просмотра
Инфаркт, сгущение крови и диабет: почему энергетики опасны для подростков
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Популярные новости
РФ атаковала объекты инфраструктуры Кременчуга: в городе перебои со светом, водой и теплом7 декабря, 00:14 • 3536 просмотра
Глава МИД Польши отправил Илона Маска на МарсPhoto7 декабря, 01:07 • 9954 просмотра
Пентагон изучает применение автономных систем вооружений в Украине для будущих операций - Хегсет7 декабря, 03:24 • 4678 просмотра
Четвертый случай за 40 лет: в морских глубинах обнаружили семирукого осьминога7 декабря, 03:42 • 4068 просмотра
Украинцы массово выезжают за границу: в НБУ назвали две причины04:08 • 7120 просмотра
публикации
Как выбрать легальную елку: правоохранители дали советы6 декабря, 12:23 • 36668 просмотра
Живая, искусственная или в горшке: специалисты рассказали, какая елка самая экологичная5 декабря, 17:32 • 46477 просмотра
День Святого Николая: традиции, обычаи и запреты5 декабря, 11:30 • 60095 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?5 декабря, 11:17 • 80128 просмотра
Освобождение Магамедрасулова из-под стражи не означает оправдания: в чем обвиняют детектива НАБУ и что может быть дальше5 декабря, 06:30 • 69243 просмотра
УНН Lite
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO5 декабря, 12:40 • 34640 просмотра
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома5 декабря, 06:50 • 43686 просмотра
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белогоVideo4 декабря, 14:10 • 45194 просмотра
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году4 декабря, 08:53 • 59199 просмотра
"Для мира": Хегсет заявил, что устроил бы с Трампом, Зеленским и путиным ужин с "российской заправкой" в меню3 декабря, 09:06 • 57409 просмотра
Государственный переворот в Бенине: военные объявили об отстранении президента Талона и роспуске правительства – СМИ

Киев • УНН

 • 102 просмотра

Группа военных офицеров Бенина объявила о захвате власти, отстранив президента Патриса Талона и распустив правительство. Новым лидером назначен подполковник Паскаль Тигри, границы страны закрыты.

Государственный переворот в Бенине: военные объявили об отстранении президента Талона и роспуске правительства – СМИ

В воскресенье в Бенине группа военных офицеров заявила о захвате власти в стране, объявив об отстранении президента Патриса Талона и роспуске правительства. Об этом военные заявили в эфире одного из национальных телеканалов, пишет УНН.

Детали

Военные, назвавшие себя Военным комитетом по вопросам возрождения, выступили в эфире государственного телевидения SRTB. Они сообщили, что новым лидером Бенина назначен подполковник Паскаль Тигри и что границы страны сейчас закрыты.

Жители коммерческой столицы Котону сообщили, что рано утром в воскресенье слышали стрельбу. Ситуация в городе остается неопределенной: полиция и военные разместились на стратегически важных перекрестках и вокруг порта.

Переворот в Гвинее-Бисау: военные назначили нового лидера хунты после силового захвата власти27.11.25, 15:08 • 2554 просмотра

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Столкновения