Государственный переворот в Бенине: военные объявили об отстранении президента Талона и роспуске правительства – СМИ

В воскресенье в Бенине группа военных офицеров заявила о захвате власти в стране, объявив об отстранении президента Патриса Талона и роспуске правительства. Об этом военные заявили в эфире одного из национальных телеканалов, пишет УНН.

Детали

Военные, назвавшие себя Военным комитетом по вопросам возрождения, выступили в эфире государственного телевидения SRTB. Они сообщили, что новым лидером Бенина назначен подполковник Паскаль Тигри и что границы страны сейчас закрыты.

Жители коммерческой столицы Котону сообщили, что рано утром в воскресенье слышали стрельбу. Ситуация в городе остается неопределенной: полиция и военные разместились на стратегически важных перекрестках и вокруг порта.

