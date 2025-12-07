$42.180.00
6 грудня, 20:45 • 30146 перегляди
Зеленський мав складну розмову з представниками Трампа щодо територій - Axios
6 грудня, 09:02 • 41078 перегляди
Жодна модель гарантій безпеки для України неможлива без ЗСУ: Сирський записав відеозверненняVideo
6 грудня, 07:49 • 49592 перегляди
рф завдала масованого ракетно-дронового удару по енергетиці у 8 областях, є знеструмлення - Міненерго
6 грудня, 04:00 • 47986 перегляди
Україна відзначає День Збройних сил: історія становлення та сучасні традиціїPhoto
5 грудня, 18:15 • 53840 перегляди
Переговори США та України щодо "мирного плану Трампа" продовжаться у суботу, ймовірно і протягом всіх вихідних – Axios
5 грудня, 15:45 • 53337 перегляди
У Києві засяяла головна ялинка країни: чим її прикрасилиPhoto
5 грудня, 14:41 • 39235 перегляди
Святий Миколай уже прибув в Україну - прикордонникиPhoto
5 грудня, 11:17 • 80079 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?
5 грудня, 08:37 • 43544 перегляди
МВФ назвав додаткові умови для нової програми з Україною на додачу до Бюджету-2026
Ексклюзив
5 грудня, 07:29 • 38791 перегляди
Інфаркт, згущення крові та діабет: чому енергетики небезпечні для підлітків
Державний переворот у Беніні: військові оголосили про усунення президента Талона та розпуск уряду – ЗМІ

Київ • УНН

 • 38 перегляди

Група військових офіцерів Беніну оголосила про захоплення влади, усунувши президента Патріса Талона та розпустивши уряд. Новим лідером призначено підполковника Паскаля Тігрі, кордони країни закриті.

Державний переворот у Беніні: військові оголосили про усунення президента Талона та розпуск уряду – ЗМІ

У неділю в Беніні група військових офіцерів заявила про захоплення влади в країні, оголосивши про усунення президента Патріса Талона та розпуск уряду. Про це військові заявили в ефірі одного з національних телеканалів, пише УНН.

Деталі

Військові, які назвали себе Військовим комітетом з питань відродження, виступили в ефірі державного телебачення SRTB. Вони повідомили, що новим лідером Беніну призначено підполковника Паскаля Тігрі та що кордони країни наразі закриті.

Мешканці комерційної столиці Котону повідомили, що рано-вранці в неділю чули стрілянину. Ситуація в місті залишається невизначеною: поліція та військові розмістилися на стратегічно важливих перехрестях та навколо порту.

Переворот у Гвінеї-Бісау: військові призначили нового лідера хунти після силового захоплення влади27.11.25, 15:08 • 2554 перегляди

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
