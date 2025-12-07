Державний переворот у Беніні: військові оголосили про усунення президента Талона та розпуск уряду – ЗМІ

У неділю в Беніні група військових офіцерів заявила про захоплення влади в країні, оголосивши про усунення президента Патріса Талона та розпуск уряду. Про це військові заявили в ефірі одного з національних телеканалів, пише УНН.

Деталі

Військові, які назвали себе Військовим комітетом з питань відродження, виступили в ефірі державного телебачення SRTB. Вони повідомили, що новим лідером Беніну призначено підполковника Паскаля Тігрі та що кордони країни наразі закриті.

Мешканці комерційної столиці Котону повідомили, що рано-вранці в неділю чули стрілянину. Ситуація в місті залишається невизначеною: поліція та військові розмістилися на стратегічно важливих перехрестях та навколо порту.

