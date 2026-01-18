Мамаді Думбуя офіційно став президентом Гвінеї після чотирьох років військового переходу
Київ • УНН
Мамаді Думбуя склав присягу президента Гвінеї на семирічний термін у столиці Конакрі. Він очолив країну після путчу 2021 року та переміг на виборах.
У столиці Гвінеї, місті Конакрі, відбулася урочиста церемонія інавгурації Мамаді Думбуї. Колишній лідер військової хунти склав присягу президента на семирічний термін, що знаменує формальне повернення країни до конституційного порядку після перевороту 2021 року. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
41–річний Думбуя, колишній командир спецпідрозділів, очолив країну внаслідок путчу, скинувши тодішнього президента Альфу Конде. Наприкінці 2025 року він переміг на виборах з величезною перевагою, обійшовши вісьмох суперників. Варто зазначити, що ключові фігури опозиції до участі у перегонах допущені не були.
На церемонії були присутні лідери кількох африканських держав, зокрема президенти Руанди, Габону, Гамбії та Малі.
Пріоритети нового терміну
У своїй інавгураційній промові Думбуя наголосив на важливості побудови прозорої державної системи та підтримці прав жінок.
Ми створимо сильні, надійні інституції, присвячені виключно служінню спільному благу. Цей термін призначений для жінок, тому що не може бути сталого розвитку без повноцінної участі жінок
Економічне значення
Гвінея залишається ключовим гравцем на світовому ринку металів як найбільший експортер бокситів. Крім того, на території країни розташоване родовище "Сіманду" – одне з найбільших у світі покладів залізної руди, розробку якого ведуть спільно з корпорацією "Rio Tinto Plc" та китайськими консорціумами.
