Мамаді Думбуя офіційно став президентом Гвінеї після чотирьох років військового переходу

У столиці Гвінеї, місті Конакрі, відбулася урочиста церемонія інавгурації Мамаді Думбуї. Колишній лідер військової хунти склав присягу президента на семирічний термін, що знаменує формальне повернення країни до конституційного порядку після перевороту 2021 року. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

41–річний Думбуя, колишній командир спецпідрозділів, очолив країну внаслідок путчу, скинувши тодішнього президента Альфу Конде. Наприкінці 2025 року він переміг на виборах з величезною перевагою, обійшовши вісьмох суперників. Варто зазначити, що ключові фігури опозиції до участі у перегонах допущені не були.

На церемонії були присутні лідери кількох африканських держав, зокрема президенти Руанди, Габону, Гамбії та Малі.

У своїй інавгураційній промові Думбуя наголосив на важливості побудови прозорої державної системи та підтримці прав жінок.

Ми створимо сильні, надійні інституції, присвячені виключно служінню спільному благу. Цей термін призначений для жінок, тому що не може бути сталого розвитку без повноцінної участі жінок