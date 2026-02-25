$43.260.03
Гибель мужчины в Днепре и задержание подозреваемых из ТЦК - озвучены новые детали

Киев • УНН

 • 188 просмотра

Начальник Днепропетровского областного ТЦК и СП Алексей Дубовик рассказал о 17 нападениях на военных и 18 служебных расследованиях за 2025 год. Он также прокомментировал гибель Олега Лесина, добавив, что сотрудник полиции из группы оповещения "исчез".

Гибель мужчины в Днепре и задержание подозреваемых из ТЦК - озвучены новые детали

Начальник Днепропетровского областного ТЦК и СП Алексей Дубовик выступил на заседании временной следственной комиссии по превышению служебных полномочий сотрудниками ТЦК. В частности, речь шла о гибели в Днепре Олега Лесина, которая произошла недавно. Об этом сообщает УНН.

Подробности

Во время заседания ВСК вспомнили о гибели 55-летнего жителя Днепра Олега Лесина. Трагедия произошла в ночь с 6 на 7 февраля: по данным СМИ, трое сотрудников ТЦК нанесли мужчине тяжкие телесные повреждения, повлекшие смерть потерпевшего. Это преступление предусмотрено ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины и наказывается лишением свободы от семи до десяти лет.

Впоследствии подозреваемые были задержаны, в отношении них ведется расследование. По словам Дубовика, в группе оповещения было трое сотрудников ТЦК и один сотрудник полиции. Кроме того, во всей группе оповещения была только одна бодикамера - сейчас она на экспертизе.

Дубовик добавил, что сотрудник полиции Евгений Дуплий, который находился в группе оповещения, впоследствии куда-то "пропал".

Есть наказанные среди личного состава. Наказываются они административными взысканиями, выговорами и строгими выговорами

- заявил Дубовик, отвечая на вопрос председателя ВСК, народного депутата Украины Алексея Гончаренко.

Он добавил: те из сотрудников ТЦК, которые были замечены в нарушении правил мобилизации, были либо отстранены от выполнения служебных обязанностей по оповещению, либо отправлены в боевые части. 

Также во время заседания ВСК он отметил, что за 2025 год в Днепропетровской области было 17 нападений, 8 военных получили ножевые и огнестрельные ранения. В то же время за тот же период было проведено 18 служебных расследований в Днепропетровском ТЦК и СП, в частности, относительно нарушений законодательства со стороны сотрудников территориального центра комплектования.

Напомним

В Кривом Роге военнообязанный, находившийся в розыске, ранил ножом военнослужащего ТЦК. Пострадавшего военнослужащего оперативно госпитализировали, его состояние стабильное.

Евгений Устименко

ОбществоВойна в УкраинеКриминал и ЧП
Мобилизация
Пожизненное лишение свободы
Столкновения
ТЦК и СП
Алексей Гончаренко
Днепропетровская область
Днепр (город)
Украина
Кривой Рог