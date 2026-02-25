Військового ТЦК вдарили ножем під час перевірки документів у Кривому Розі
Київ • УНН
У Кривому Розі військовозобов'язаний, який перебував у розшуку, поранив ножем військовослужбовця ТЦК. Потерпілого госпіталізували, його стан стабільний.
У Кривому Розі під час перевірки документів у чоловіка поранили ножем військовослужбовця ТЦК, повідомив у середу Дніпропетровський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, пише УНН.
Деталі
ТЦК повідомив про надзвичайну подію, що сталася під час виконання військовослужбовцями законних обов'язків.
24 лютого 2026 року у місті Кривий Ріг група оповіщення спільно з національною поліцією зупинила громадянина для перевірки військово-облікових документів та з’ясувала, що даний військовозобов’язаний виявився порушником військового обліку та перебував у розшуку. Під час спілкування з затриманим "небайдужі громадяни" вдався до перешкоджання державній діяльності у сфері мобілізаційної підготовки. В результаті агресивних дій ножове поранення отримав один з військовослужбовців
За повідомленням, потерпілого військовослужбовця оперативно госпіталізували. "Наразі йому надають необхідну медичну допомогу. Його стан стабільний", - зазначили у ТЦК.
Інших постраждалих в цьому правопорушенні, як вказано, немає.
"Наголошуємо: будь-які прояви агресії щодо представників ЗСУ є неприпустимими. Кожен військовослужбовець, який працює у складі груп оповіщення, виконує державне завдання. Силова протидія законній діяльності війська - це пряме посягання на стабільність оборони країни", - вказали у ТЦК.
