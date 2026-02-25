Військового ТЦК вдарили ножем під час перевірки документів у Кривому Розі

$43.260.03
50.970.04
ukenru
24 лютого, 18:45 • 12382 перегляди
На Львівщині у ДТП за участі прокурора загинула дитина. Генпрокурор Кравченко взяв справу під особистий контроль
24 лютого, 18:34 • 21513 перегляди
Британія запровадила наймасштабніший за 4 роки пакет санкцій проти російського енергетичного та військового секторів
24 лютого, 18:23 • 18261 перегляди
Засідання енергетичного "Рамштайну" відбудеться у березні - Шмигаль
24 лютого, 17:32 • 18196 перегляди
Генеральна Асамблея ООН підтримала резолюцію України про тривалий мирPhoto
Ексклюзив
24 лютого, 16:08 • 15893 перегляди
Лікар-вірусолог пояснила, що насправді впливає на поширення грипу та ГРВІ
24 лютого, 15:23 • 15258 перегляди
Лідери G7 зробили заяву до роковин вторгнення рф - підтвердили підтримку України та зусиль Трампа щодо мирного процесу
24 лютого, 14:55 • 15657 перегляди
Зеленський призначив нового головного перемовника щодо вступу до ЄС
24 лютого, 14:05 • 13695 перегляди
Рада дозволила підвищувати зарплати працівникам позашкільної освіти
Ексклюзив
24 лютого, 12:55 • 29131 перегляди
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
24 лютого, 12:04 • 14354 перегляди
Генштаб підтвердив ураження МТЗ "Рубікону" та інших об'єктів окупантів, у тому числі за допомогою ATACMS
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
3.7м/с
93%
748мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Борис Джонсон: Європа та Захід недостатньо допомагають Україні для повної перемоги24 лютого, 22:24 • 9994 перегляди
Окупанти обнулили трудовий стаж мешканцям Херсонщини - ЦНС24 лютого, 22:57 • 5072 перегляди
Віткофф: жодної мирної угоди не може бути доти, доки українці не матимуть відчуття того, що війна може повторитися24 лютого, 23:31 • 10699 перегляди
росія в Радбезі ООН: Європа не налаштована на підтримку тристоронніх переговорів щодо врегулювання "української кризи"25 лютого, 00:08 • 5920 перегляди
росіяни скуповують нерухомість поблизу військових об'єктів у Європі - The Telegraph25 лютого, 00:45 • 8852 перегляди
Публікації
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
Ексклюзив
24 лютого, 12:55 • 29129 перегляди
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
Ексклюзив
24 лютого, 09:05 • 39785 перегляди
Заміщення мобілізованих працівників та тиск правоохоронців: у Торгово-промисловій палаті розповіли про основні проблеми бізнесу23 лютого, 14:00 • 57633 перегляди
“Скарги на клініку Odrex не закінчуються”,– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів
Ексклюзив
23 лютого, 13:20 • 75013 перегляди
Для ефективної роботи Defence City необхідна синергія держави і виробників зброї - експерт
Ексклюзив
23 лютого, 13:02 • 77643 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Стів Віткофф
Марко Рубіо
Джон Реткліфф (політик)
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Європа
Іран
Реклама
УНН Lite
Nastya Semchuk виконає культову пісню Степана Гіги на Вечорі пам'ятіPhoto24 лютого, 19:45 • 8984 перегляди
Повернення після тиші: Дан Балан дивує новим образомVideo24 лютого, 16:37 • 13285 перегляди
Софія Ротару зворушила постом на 4-ті роковини великого вторгнення в УкраїнуPhoto24 лютого, 14:59 • 15800 перегляди
Ексдружина Остапчука розповіла про знущання у шлюбі - нинішня обраниця погрожує судомPhoto24 лютого, 12:26 • 20839 перегляди
Селена Гомес показала спокусливу фігуру у купальнику на розкішному відпочинкуPhoto23 лютого, 21:02 • 29719 перегляди
Актуальне
Техніка
Шахед-136
Дипломатка
Соціальна мережа
Золото

Військового ТЦК вдарили ножем під час перевірки документів у Кривому Розі

Київ • УНН

 • 224 перегляди

У Кривому Розі військовозобов'язаний, який перебував у розшуку, поранив ножем військовослужбовця ТЦК. Потерпілого госпіталізували, його стан стабільний.

Військового ТЦК вдарили ножем під час перевірки документів у Кривому Розі

У Кривому Розі під час перевірки документів у чоловіка поранили ножем військовослужбовця ТЦК, повідомив у середу Дніпропетровський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, пише УНН.

Деталі

ТЦК повідомив про надзвичайну подію, що сталася під час виконання військовослужбовцями законних обов'язків.

24 лютого 2026 року у місті Кривий Ріг група оповіщення спільно з національною поліцією зупинила громадянина для перевірки військово-облікових документів та з’ясувала, що даний військовозобов’язаний виявився порушником військового обліку та перебував у розшуку. Під час спілкування з затриманим "небайдужі громадяни" вдався до перешкоджання державній діяльності у сфері мобілізаційної підготовки. В результаті агресивних дій ножове поранення отримав один з військовослужбовців

- повідомили у ТЦК.

За повідомленням, потерпілого військовослужбовця оперативно госпіталізували. "Наразі йому надають необхідну медичну допомогу. Його стан стабільний", - зазначили у ТЦК.

Інших постраждалих в цьому правопорушенні, як вказано, немає.

"Наголошуємо: будь-які прояви агресії щодо представників ЗСУ є неприпустимими. Кожен військовослужбовець, який працює у складі груп оповіщення, виконує державне завдання. Силова протидія законній діяльності війська - це пряме посягання на стабільність оборони країни", - вказали у ТЦК.

Чоловік відкрив стрілянину по військовослужбовцях ТЦК у Луцьку25.02.26, 05:43 • 3806 переглядiв

Юлія Шрамко

СуспільствоКримінал